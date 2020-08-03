触宝大数据研究院近日发布了 2020 Q2 北美市场 APP 排行榜。根据榜单显示，北美地区在 Q2 初疫情较为平稳，疫情平稳后部分线下活动逐步提升，出行、旅游、摄影头部应用流量正在缓慢上升，但由于疫情对用户出行仍有限制，通过手机进行泛娱乐互动持续升温。音乐、视频等应用在时长上有所增长，互动需求有多增加。由于疫情持续时间较长，用户在线上的部分娱乐习惯预期将会持续较长时间。但触宝 (NYSE:CTK) 大数据研究院认为，由于 7 月初美国及拉美地区疫情压力仍较重，线下流量恢复的过程较为曲折。

热门领域结论：

音乐类头部应用在 Q2 期间使用时长有小幅度的上涨，在疫情仍未得到彻底缓解的情况下，线上泛娱乐以及可以与其他需求同时进行的音频需求有更大的上涨空间，新入榜的 d‘music 是 digicel 下的音乐产品，主要集中于拉美市场，作为付费产品，与榜中 Trebel 这类主要通过广告来弥补版权压力的免费流媒体变现形式不同，满足不同付费意愿的音乐听众。

电商在经历了疫情开始时的运力不足及部分医用耗材缺乏的供给紧张之后，一些大型电商通过优惠、促销等活动吸引用户，目前活跃度与使用时长均有稳步上升的空间，北美的大型电商通过线下的强大实力推广线上服务，更快获取用户。目前当地的二手电商因为线下交易疲软有所下降。

出行市场也有了回暖，TOP10 头部应用的使用时长均有 10% 左右的增长，活跃度也有所提升，用户出行的机会和意愿增多，对于不少线下行业都有一定提升的机会，但由于疫情的不确定性，这类需求想要恢复到黑天鹅前的水平需要一定时间。

流量继续向头部游戏集中，部分头部应用甚至有 25% 以上的用户时长增长，主要发生在部分以简单玩法为闯关概念的休闲游戏中。本季度巴西骨牌游戏 KogaDomino 上榜，这类应用含有博彩因素，可快速聚拢流量，也显示了拉丁美洲兑取用户流量话语权的提升。