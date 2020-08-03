年轻人一直需要时尚的手机，这是块消耗量巨大的市场，但也意味着你必须不断出新，并且拿出配置诚意，才能收获用户。realme 深谙此道，带来了新的 V5 新机。经过市场的考验，realme 全球用户数突破 4000 万，已进入全球 59 个市场，在国际多个市场跻身前列。realme 还积极拓展线下网点与售后服务，提供了 30 天的包换政策（行业标准仅为 15 天），全国有 11 个寄修中心、服务网点 900+、地级市覆盖 293 个。

realme V5 提供银翼少年、破晓之光、青出于蓝三种配色，其中银翼少年采用大胆 logo design 设计，logo 区域实现像裸眼 3D 一样的立体效果。它支持 30W 智慧闪充技术，采用大电流直充，充电转换率高达 99%，涓流充电速度最大提升两倍；而且 realme V5 有 VCVT 智能调谐算法+智能五芯保护+独立 IC 安全芯片，智能多重保护，安全稳定。

更重要的是，realme V5 搭载全场景续航优化技术，通过 Smart 5G 网络优化、应用冻结、超级省电模式等系统功能，只剩 5% 电量，还能坚持 82 分钟微信文字聊天。同时它还支持 OTG 反向充电，真能当充电宝用。核心配置上，realme V5 采用 6.5 英寸全面屏，刷新率为 90Hz，搭载联发科天玑 720 芯片，支持 Wi-Fi+5G 双通道加速，前置 1600 万像素，后置 4800 万超清主摄+800 万超广角+微距镜头+黑白人像镜头。

售价方面，6GB+128GB 版售价 1399 元，8GB+128GB 版售价 1899 元。