拿到 realme 真我 V5，你就会被它的外观所吸引。真我 V5 配备了 6.5 英寸 LCD 屏幕，屏占比达到 90.7 %，分辨率为 2400 × 1080，屏幕比例为 20 : 9。手机前置摄像头采用了单孔设计。这样的屏幕看起来很平常，实际上有一定的突破。屏幕刷新率高达 90Hz，一秒钟显示 90 个画面，相对传统的 60Hz 显示屏，多了 50% 的显示内容，这样你就会看到更流畅的画面，同时触控采样率为 180Hz，触控体验也更友好。

硬件部分，搭载联发科新款集成式 5G 芯片：天玑 720，采用领先的台积电 7nm 制程工艺，CPU 部分采用大核心 ARM A76 构架与小核心 ARM A55 的组合，八核心，主频达 2.0GHz；GPU 部分为 ARM G57 MC3。采用双通道 LPDDR4X RAM+双通道 UFS2.1 ROM 的配置，拥有 6GB+128GB 和 8GB+128GB 两种内存组合。

手机的背面，则显示出了时尚的元素。首先是视觉光感奇特，五轴超精密加工机床，一次切削完成超 5000 根精细线条，切削面光滑度控制在 10 纳米以内，机台步进达到 5 纳米，体现出光学级镜面的效果。LOGO Design” 再搭配超级镀膜光学工艺和第二代 AG 效果，银色就显示出时尚感。仔细看那个相机模组，这是新的四摄镜头组。其具备了 4800 万主摄 + 119°超广角镜头 + 4cm 超级微距镜头+黑白人像镜头的组合。其中，最有用的是主摄像头。采用 f/1.8 大光圈 6P 镜片摄像头，拥有 1/2 英寸 4800 万像素感光元件，等效焦段 25mm，通过 QuadBayer 像素四合一技术，单像素可达到 1.6μm，解析力、宽容度、弱光表现等有所保证。

机身的右侧，是开关机键。机身的左侧，则是音量键。在机身的下方，可以看到 3.5mm 耳机孔和 Type-C 充电口。而手机的 SIM 卡槽则在机身左侧音量键上方。特别值得一提的是，真我 V5 采用侧边指纹识别方案，电源指纹二合一，美观又实用，解锁速度也很快。需要注意的是，底部的喇叭孔凸显了这款机型在音质上的追求。realme 真我 V5 支持 DolbyAtmos 杜比全景声，让手机拥有极佳的音效，并通过 Hi-Res“小金标” 认证。

从系统上来看，其秉承了一贯的简约易用流畅的理念。realme UI 加入对应用图标进行自定义的功能，不但可以自定义图标的轮廓和大小，甚至连图标内部的图形尺寸，都可以随意调整，显然是为了迎合年轻人的需求。其支持 AI 应用预启动，通过自我学习，在对应时间段智能预判用户会启动的相关应用，为用户使用频率最高的 APP 设计预启动功能。

另外，他还支持全局黑色主题，采用清晰的焦点色和白色字体，对比度较高，支持系统和三方应用，覆盖范围广，可自由设置开启暗色模式的时间和应用，用户可以根据日落时间自动开启暗色模式。

这是一款具备 5000mAh 大电池 5G 手机，因此在续航上有足够的电力保障。有电力支持还不够，还需要足够快的充电速度。V5 配备了全新的 30W 智慧闪充，65 分钟内就可将 5000mAh 大电池的手机充电 100%。同时，realme 真我 V5 向下兼容 20W 闪充和 15W PD 快充，支持亮屏充电，边玩边充。

相机拍照体验上，可以感受到快速的成像速度，成片效果比较到位。比较新奇的是，realme 真我 V5 加入了一个脚架模式，可以用超长合成时间和曝光时间，合成更多的照片，并进行超长时间的曝光，得到极佳的夜景照片画质。广角模式也比较实用，f/2.3 光圈 800 万像素 119°超广角镜头组合，单像素可达到 1.12μm，可以拍到更多的画面。微距模式，4cm 对焦距离，能拍得更近更清晰。

在光线较好的情况下，可以说拍照没有什么压力。在复杂光线环境下，则可以进入 AI 场景识别模式，拍的不错的照片，细节到位，线条清晰锐利。另外，realme 真我 V5 的视频超级防抖十分强劲，后置摄像头支持 “UIS 超级视频防抖+UIS 超级视频防抖 Max” 双超级视频防抖模式，将 EIS 数字防抖技术和高精度陀螺仪状态信息，结合 AI 算法，能获得稳定性惊人的视频画面。

总得来说，这是一款符合年轻人品位的 5G 双模新机。它有着不错的设计感，优秀的硬件配置，极佳的软件优化。尤其是在拍摄能力和续航及充电上，都能够满足年轻人的需求。