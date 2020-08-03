vivo 正式发布了 vivo S7 系列手机。该机共有莫奈漫彩、爵士黑、月光白三种配色，售价 2798 元起。

芯片方面，vivo S7 搭载了旗舰级高通骁龙 765G 处理器。765G 集成 1 个主频 2.4GHz 超级内核、1 个主频 2.2GHz 性能内核以及 6 个主频 1.8GHz 效率内核的 Kryo 475 CPU，以及性能相比上代提升 20% 的 Adreno 620 GPU。与此同时，vivo S7 还配备了全方位的天线系统，搭配其双 Wi-Fi 技术及多网络场景优化，保证网络时刻稳定、高速。

相机方面，前置刘海双摄，分别是 4400 万像素 f/2.0 光圈主摄+800 万像素 f/2.28 光圈 105°超广角副摄，并采用单反自动对焦 PDAF 技术，辅助稳定清晰成像。屏比 20:9，机身厚度为 7.39mm，重 170g。

后置三摄镜头，分别为 6400 万像素 f/1.89 超高清主摄，800 万超广角和 200 玩层次黑白镜头。vivo S7 更有超级夜景 4.0，能够智能识别拍照环境，通过 vivo 自研夜景算法，结合智能 AI，将人像和背景分离，景色和人物更加清晰。

散热方面，vivo S7 升级了零感液冷散热 2.0 技术，采用 83mm 超长液冷散热热管+高导热铜箔+超级导热凝胶的散热方案，让 CPU 核心区温度最高直降约 10°C 。配合热管理策略（Cooling Turbo），达到整体优化效果。

续航方面，vivo S7 配备 4000mAh 大电池，搭载 33W 闪充及能量守护技术，游戏运行更加持久。此外，vivo S7 还支持全功能 NFC，结合系统内置的 vivo Pay 可实现交通卡、门禁卡、闪付、车钥匙等丰富实用功能。

系统方面，vivo S7 搭载基于 Android 10 开发的 Funtouch OS 10.5 系统，更为简洁智能。

价格方面，vivo S7 8+128GB 版本售价 2798 元；8+256GB 版本售价 3098 元，将于 8 月 15 日正式开售。