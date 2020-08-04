原本会在 5 月举办的 I/O 开发者大会已经取消，现在已经快 3 个月时间过去，Google 终于推出了廉价系列手机 Pixel 3a 的后续机型 Pixel 4a。

Pixel 4a 正面采用挖孔屏，其中是一颗 800 万像素自拍镜头。主相机为正方形专属区域设计，右下角为 1220 万像素主摄像，对角线处是补光灯。主相机自然有 AI 加持，功能包括夜间模式和人像模式。

Pixel 4a 的屏幕为 5.81 英寸 1080 x 2340 OLED 屏，顶部有耳机插孔，背面则是指纹识别模块。手机电池为 3140 mAh，但不支持无线充电。处理器为骁龙 730G，配备 6GB RAM、128 GB 存储空间，运行 Android 10。

Pixel 4a 是继 Pixel 4 之后的第二款配备新版 Google Assistant 的手机。设备上的语音识别和语言理解功能可以更快地执行命令，比如可以通过语音搜索 Google 相册，找到合适的图片后，通过语音发送给联系人。除了英语以外，新版助理现在还支持德语、法语、西班牙语和意大利语。

Pixel 4a 将于 8 月 20 日在美国上市，售价 349 美元（约人民币 2440 元）。