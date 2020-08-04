触宝大数据研究院近日发布了 2020Q2 东南亚市场 APP 排行榜。触宝大数据研究院表示，东南亚市场从 Q2 开始疫情状态逐渐平稳，用户整体仍然对泛娱乐市场表现热情，对于线上新闻资讯，健身等应用中出现了需求分层的现象，有了明确的订阅需求，付费应用在头部应用中比例增长。此外，触宝 (NYSE:CTK) 大数据研究院还发现检测体温的应用在东南亚市场较为流行，基于防疫的需求，通过外置硬件收集体温数据，这类应用的活跃度仍会持续。

热门领域结论：

东南亚的视频娱乐应用总体已进入后疫情增长阶段，视频类 TOP10 应用每周使用时长有 5%-10% 以上的时长增长。短视频平台的流量仍在稳步上升，短视频平台除了承担社交展示需求之外，同时也在扩展通过版权整合以及用户带来的内容护城河，升级成为影视浏览，直播互动，新闻资讯获取的综合内容互动平台，这样的平台进一步转型为用户移动互联网入口，让用户在平台上更有粘性。

摄影类应用中的 FaceApp 在各地区的榜单上均重新入榜，该应用并非是最新推出，主要通过趣味测试来进行引流，但相比于其他通过滤镜调整照片色调的摄影应用，这类应用有了更多的 AI 元素，增强面部识别效果，同时也可以满足各人群的审美需求，东南亚用户对拍照、分享有较大兴趣，这也与他们的用户群体中较多年轻女性用户有关。

新闻资讯类应用的付费订阅模式正在增长，已经占据东南亚地区 TOP10 应用的 30%，这类应用不以广告模式变现，针对有强支付意愿，高用户体验要求的用户，生命周期更长，会员订阅推送精品独家内容对于垂直人群来说是刚性需求，当地用户对新闻资讯的需求趋向于多元化，应用可以通过提供不同付费方案来吸引不同群体的受众。