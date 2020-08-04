据了解，全球领先的广告技术公司萃弈 (The Trade DeskTM，纳斯达克:TTD) 与业务安全专家 – 腾讯安全天御于今天正式达成合作协议，针对广告反欺诈展开数据合作与平台共建。

萃弈一直致力于为广告主提供透明化的广告购买平台，并通过一流的工具，保障品牌安全。腾讯安全天御专注业务安全服务，基于腾讯安全大脑和腾讯防水墙的能力，为企业提供全方位的营销安全解决方案。通过与腾讯安全天御天御合作，萃弈将进一步加强云端平台对于虚假流量的识别和拦截能力，保证品牌可以在一个高度开放透明的环境中进行有效的前置决策、自主交易和适时调整，在维护品牌安全的同时提升广告效益。

萃弈中国总经理陈传洽表示:“长久以来，数字营销行业一直受无效流量等问题所困扰。我们很高兴与行业风控专家腾讯安全天御建立合作伙伴关系，帮助广告主进一步有效识别虚假流量。在当前营销预算普遍收紧、广告活动更趋谨慎的情况下，减少投放浪费显得尤为重要。而萃弈平台持续增强的数据驱动能力，将有利于品牌实现效益最大化。”

腾讯安全天御流量风控负责人陈炳文博士表示:“近年来频繁爆出的刷量营销事件，将营销黑产赤裸裸暴露在大家面前，给数字营销行业的发展带来负面影响。腾讯安全天御联合腾讯防水墙，与全球广告技术领导者萃弈携手，共同帮助品牌规避广告投放活动中的无效流量，灵活应对当前营销安全领域面临的多重挑战。“

“随着互联网营销场景变得越来越复杂，如何应对广告欺诈等威胁品牌安全的问题成为日益重要的关注点，需要整个行业都做出更强有力的响应。” 陈传洽强调，“我们期待此次联手可以让品牌获益，并推动全行业范围内信任机制的建立。”