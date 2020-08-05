苹果更新了 27 英寸 iMac。新款 27 英寸 iMac 拥有更快的英特尔处理器，最高可选配 10 个核心；提供翻倍的内存容量；配有新一代 AMD 图形处理器；全线标配超快固态硬盘，存储容量最高可达上一代的四倍；可选配新的 Nano-texture 纳米纹理玻璃面板，带来 5K 视网膜显示屏；还拥有 1080p FaceTime 高清摄像头、保真度更高的扬声器和录音棚级麦克风。

新款 27 英寸 iMac 配有新款 6 核及 8 核第十代英特尔处理器，还首次可选配 10 核处理器，Turbo Boost 速度可达 5.0GHz，带来最高达 65% 的中央处理器性能提速。在运行需要占用大量内存资源的应用时，iMac 拥有翻倍的内存容量，最高可选配 128GB。

图形处理器方面，采用 Radeon Pro 5000 系列图形处理器，该系列拥有 AMD 最新的 RDNA 架构以及速度更快、能效更高的运算单元，图形处理性能最高提升达 55% 之多。针对需要使用大量显存以获得更高性能表现的专业 app 用户，iMac 首次可选配具有 16GB 显存的图形处理器，显存容量达上一代 27 英寸 iMac 的两倍。

27 英寸 iMac 现全线标配固态硬盘，可为启动应用程序和打开大型文件提供最高达 3.4GB/s 的高速性能。对于需要海量存储的用户，iMac 还首次提供了 8TB 固态硬盘选项，其容量达上一代 27 英寸 iMac 的四倍。

iMac 配备 Apple T2 安全芯片，这是苹果的第二代定制化芯片。T2 安全芯片中的存储控制器会为固态硬盘中存储的一切提供即时数据加密，确保文件和数据安全。

27 英寸 iMac 上的 5K 视网膜显示屏现还加入了原彩显示技术，可根据用户周围的环境光线来自动调节显示屏的色温。新款 iMac 可选配在 Pro Display XDR 上首次亮相的 Nano-texture 纳米纹理玻璃面板，从而在明亮房间和间接日照等不同光线条件下提供更佳的观看体验。

在为 27 英寸 iMac 更新的同时，苹果还宣布 21.5 英寸 iMac 全线产品将首次标配固态硬盘。顾客也可以为他们的 21.5 英寸 iMac 选配融合硬盘。此外，iMac Pro 现在标配 10 核 Intel Xeon 处理器。

发售资讯方面，新款 27 英寸 iMac 的起售价为 14399 元，今日起接受订购，本周起开始发货。更新配置的 21.5 英寸 iMac 和 iMac Pro 机型起售价分别为 8399 元和 38199 元，将于今日起接受订购，并从下周起在指定 Apple Store 零售店和 Apple 授权经销商处有售。