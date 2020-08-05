疫情缓解，医美行业却还没有 “缓” 过来。

据国际研究机构弗若斯特沙利文（Frost & Sullivan, 以下简称 “沙利文”）发布最新中国医美服务市场数据，受疫情影响，预计中国医美服务行业 2020 年整体增速将大幅收窄至 5.7%，同比 2019 年下挫 13 个百分点。

数据显示，2020 年医美服务行业总收入规模预计为 1518 亿元人民币，自 2015 年至 2019 年的年均复合增长率为 22.5%，预计行业收入规模到 2024 年将达到 3185 亿元人民币，2019 年至 2024 年的年均复合增长率将下挫 5 个百分点至 17.3%。受疫情影响，2020 年预计行业增长规模仅为 5.7%，远低于 2019 年 18% 的行业的增速。

而根据此前沙利文 2019 年的行业预估数据，预计 2020 年医美服务行业总收入规模将达到 1893 亿元人民币，预计行业收入规模到 2023 年将达到 3601 亿元人民币。

与医美行业今年的萧条形成对比的是，过去几年医美行业呈现出爆发式的增长，据沙利文资料显示，中国医疗美容市场规模自 2014 年起维持年复合增长率 23.6% 的增速，预计行业收入规模到 2023 年将达到 3601 亿元，2018 年至 2023 年的年均复合增长率进一步提高至 24.2%。

行业专家认为，今年除了行业受到疫情影响，还有医美机构物资等销售成本上涨、医美机构毛利率下滑等因素。

2020 对于医美机构注定是难熬的一年，很多 “小老板” 经营的医美工作室因不堪高昂成本而面临困境，不过相信随着经济的回稳阴霾很快会过去，医美行业将迎来朝阳。