当下，电商直播正在日益改变人们对消费方式的认知。无论是薇娅李佳琦们的头部主播带货力量，还是越来越多加入到这个行业中的大众群体，在一块块屏幕的背后，这个正值风口浪尖的行业模式正在面临巨大的机遇和挑战。

作为一种交互性更强的在线购物模式，电商直播能够更加快速地建立顾客忠诚度并带动销量。根据统计，女装在电商直播的产品转化率可达 21.2%，较传统电商高出 3 倍。而其他品类的产品如化妆品、男装和电子产品的转化率也明显较高。另一方面，根据 iMedia Research 发布的数据显示，截至 2020 年 3 月，国内电商直播用户数量规模已达 2.65 亿，2020 年电商直播市场规模预计也将达到 9610 亿元。随着这条赛道变得越来越火热、竞争越来越激烈，如何降低电商直播的技术门槛及投入资源，如何呈现出更高品质的直播效果···这些问题成为了直播商家是否能够在众多同行中脱颖而出的关键。

针对目前电商直播界的诸多难题，华为通过其先进的 HMS Core，为电商直播平台和商家带来了更便捷高效的直播运营解决方案，在进一步降低电商直播门槛的同时，让技术创新更好的服务电商直播行业。

2020 年 8 月 6 日晚上 8 点到 9 点，华为将举办主题为 “电商直播齐出海, 乘风破浪新体验” 的开发者线上研讨会。

这场研讨会将面向来自全球各地的电商平台、商户及开发者开放，分享华为合作伙伴在电商直播的最佳实践。同时，华为还将推出下一代直播间新技术，并宣布电商直播新场景 “探索者” 协同创新合作计划。

此次研讨会即将推出的基于 HMS Core 的华为电商直播新技术，不仅能够实现单一手机多画面切换、数字化实时布景切换、360 度全方位产品展示等直播间功能，而且还可以解决视频卡顿问题。目前，华为开发者研讨会已正式开启报名通道，与业界大咖共探全球电商发展趋势，与华为共享前沿的电商直播技术，与行业同行硬核切磋交流。

还等什么呢？

华为电商直播新技术的神秘面纱即将解开，

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