云信达科技宣布于近日获得由联想创投领投，高榕资本跟投的数千万元 A+ 轮融资，融资主要用于升级研发 CDM3.x 混合云副本数据管理、信息创新生态适配、数据服务自动化编排、数据湖管理，以及市场拓展。

云信达科技成立于 2015 年，是一家专注于 CDM 技术的研发厂商，致力于采用 CDM 现代化备份技术帮助企业客户实现数据现代化管理，提供完整的数据管理产品体系。

在研发初期，云信达将中国市场企业需求与 CDM 技术理念结合，产品设计理念围绕统一的 CDM-ONE 核心引擎，系统架构充分考虑云原生的数据获取和存储，打通本地数据中心和云端数据的跨云数据服务生态，提供 “任何数据类型，在任何位置，任意时间点” 的统一副本数据服务。在实现现代化备份、备份数据快速恢复、多副本数据分发使用、混合云架构下的副本数据管理等方面，云信达 CDM 产品具有独一无二的功能亮点，公司核心产品 eCloud Data Master 云数据管理系统已规模覆盖政府、运营商、银行、证券、电力等多个行业，协助企业构建敏捷高效的二级存储数据服务平台。

接下来，云信达将持续深入 CDM 产品的升级研发，利用现代化备份实现数据安全，通过副本数据管理激活行业里的存量数据资产，为企业数字化转型提供数据管理的底座。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。