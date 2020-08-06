8 月 6 日，爱库存在上海举行品牌升级发布会，宣布企业全新升级为梦饷集团。在流量去中心化的趋势之下，梦饷集团致力于成为新电商基础设施提供者，为流量个体和企业提供数字化店铺以及一体化商品与服务结合的整体解决方案。

爱库存品牌全新升级为梦饷集团

升级后，梦饷集团旗下涵盖饷店、爱库存等业务，其中饷店以去中心化的品牌特卖平台，基于超百万店主，为消费者提供来自全球的大牌小价商品；爱库存以国际化的库存交易供应链平台更好促进集团的生态协同。

据了解，成立至今不到三年梦饷集团目前已拥有注册店主超 200 万，累计帮助 10000 多家品牌商销售超 2.5 亿件商品。未来梦饷集团将继续加码全品类、全渠道、全开放，并深耕精细化运营，为店主提供新电商的 “水电煤” 基础设施。同日，由知名品牌方、电商企业和研究学者共同发起、致力于研究全球社群经济发展的社群经济研究中心也宣布正式成立。梦饷集团创始人兼董事长王敏、梦饷集团联合创始人兼 CEO 冷静与数百位知名品牌商、店主代表、行业专家与媒体代表共同出席了此次发布会。

开启全新里程碑 梦饷构建新电商“水电煤”基础设施

王敏在会上强调，从最初店主在社群手动下单，到上线爱库存 APP 实现店主线上交易，再到饷店 H5 店铺以及最新饷店小程序的推出，每一次的迭代升级，都旨在提升交易中的信任与效率，与此同时，从最初的为品牌去库存切入到全品类的覆盖，业务呈现全方位、立体化特征，因而整体品牌升级正逢其时。

随着梦饷集团的正式成立，公司将迎来全新里程碑。除了秉承让成交变简单的商业价值，梦饷集团将继续发挥在 “去产能、助环保、稳就业、促消费” 领域的社会价值。就在今年 7 月，国家发展改革委、工信部等十三部门发布《关于支持新业态新模式健康发展 激活消费市场带动扩大就业的意见》，商务部等七部门也发出《关于开展小店经济推进行动的通知》，梦饷集团通过饷店等产品可以有效帮助广大个体和企业便捷拓展线上布局，彻底激活小店经济的活力，已经为社会创造数以百万计的创业和创收机会。

在流量去中心化和市场从卖方到买方的转变之下，王敏指出，对于品牌和网络店主们而言，最重要的资产不是货物，而是流量和粉丝影响力，而流量资产的数字化认证也将成为趋势。梦饷集团希望通过去中心化的电商平台和流量资产认证，还流量于流量所有者，自己的流量自己做主。通过提供包括高性价比的商品、交付履约、用户培训与售前售后客服等服务，以及技术和规则上的基础和保障，梦饷集团为个人和企业提供新在线经济的 “水电煤” 基础设施，在流量觉醒时代，让人人都有实现小平台梦想的机会。

深耕“全品类、全渠道、全开放”，以精细化运营打造社群新生态

事实上，从成立之初梦饷集团就秉持成就他人的初心，梦饷集团联合创始人兼 CEO 冷静提出，未来集团将继续加码 “全品类、全渠道、全开放” 和深耕精细化运营战略携手店主、品牌商、合作伙伴等生态各方共同发展。

其中全品类将在做深做透服饰等优势品类的基础上，拓展基于家庭消费的美妆、家居等品类，同时联合品牌方开发特色商品，全方位满足店主和消费者的需求；全渠道则聚焦短视频、直播营销以及全球货源渠道助力店主更好卖货；而通过数据开放、系统开放、社群开放与云仓开放四大开放，商家可以拥有更大的自主运营空间，更灵活的销售与活动模式并有效降低仓储物流等成本。在深耕精细化运营方面，梦饷集团将升级与商家签年框、赋能云仓等基础能力、创新电台等特色玩法，加强平台与商家联动，从而打爆更多活动单场。

拥有威露士等著名品牌的威莱集团总裁常青涛表示，选择与梦饷集团进行合作是看重平台可以通过私密渠道销售商品，不影响品牌既有的价格体系，同时平台拥有百万店主同时带货，通过鱼群效应快速引爆销售，快速触达数亿消费者。此外，梦饷集团没有各种不确定性的推广营销支出，不仅回款速度快，售后率也远低于行业平均水平。

为了帮助店主更好地找货，梦饷集团还设立了 “好货、好服务、好营销、好激励、好交付” 五大好与 “好品质、好价格、好品牌、好结构、好款式” 五小好两类标准，促进店主更好地实现创业创收，并助力品牌高效成交。

在复旦大学政党建设与国家发展研究中心主任郑长忠看来，以梦饷集团为代表的新经济、新电商模式，非常好地践行了社群经济中以人为本的核心理念，而任何经济发展的重要潮流，都要踏到文明发展的关键点，遵道而行顺势而为。

发布会现场，社群经济研究中心也正式宣告成立，这也是行业内首个聚焦社群经济的研究中心。包含知名品牌商家代表和专家学者在内的 50 多位首批中心成员亮相。随着研究中心的正式成立，社群经济有望迎来新的 “助推器”。郑长忠认为，社群经济凭借独特的优势近期得以迅速发展，这也预示社群经济将成为新一轮经济形态跃升过程中的先行者。