任天堂公布了 2020 年 4 月至 6 月的业绩报告，其第一季度营收表现远超预期，原因是《集合啦！动物森友会》大热，推动 Switch 主机销量提升。

任天堂上一季度运营利润同比增长 428% 至 1450 亿日元，营收录得 3570 亿日元。Switch 的销售额增长 166％，最近 3 个月卖出了 568 万台。任天堂目前一共卖出了 6144 万台 Switch 主机。

《集合啦！动物森友会》这一季度一共卖出超过 1000 万份，总销量达到 2240 万份。任天堂表示，在本季度首次开机使用的所有新 Switch 主机中，有一半以上的机器在激活第一天就玩了动森，这表明这款游戏确实吸引了不少新用户购买 Switch 主机。

Switch 的供应因疫情受到限制，任天堂说 “情况已基本恢复”。受影响更大的是《健身环大冒险》，这款游戏目前已售出 400 万份，但仍然处于缺货状态。

“对于通过任天堂健身游戏进行锻炼的需求比我们的预测的要高得多，以至于全球供应量自其上市以来一直无法跟上，” 任天堂在声明中说。“该产品在市场上缺货的无法避免的影响仍给许多消费者带来不便，但是与 Nintendo Switch 系列主机一样，我们将继续努力以确保在假日季节有足够的出货量。”