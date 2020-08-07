触宝大数据近日发布了 2020Q2 非洲市场 APP 排行榜。二季度期间，非洲市场同样处于疫情的反复阶段，线下流量及部分电商目前处于低谷期。在线上流量上升时当地用户对于应用内付费的意愿正在逐步提升，游戏、视频等泛娱乐内容的提供也。此外触宝 (NYSE:CTK) 大数据研究院发现，短视频应用仍然是当地正在增长的娱乐方式之一，对于用户来说如何低门槛的参与到拍摄制作和分享中，是平台成功的关键。

热门领域结论：

非洲市场音乐类付费应用在头部应用中有所上升，这其中有部分应用是按照在线收听时长付费，这是与当地移动互联网情况结合的结果，音频对于用户的手机友好程度较高，同时结合非洲目前的主流年轻用户，这个时段是占据市场的良机。此外对于非洲用户而言宗教音乐仍是音乐选择中的重要地位，但随着音频产业商业化程度的上升，这类应用在市场上的排名会有一定下降。

摄影应用中视频编辑形态的应用也逐渐走高，这类应用与短视频平台相辅相成，尤其是一些短视频大厂会利用这些应用将短视频的整体拍摄编辑和分享封闭在一个流量池当中，对于这类应用来说最重要的是他们提供的服务与平台用户画像的需求重合度，他们的价值更多在于流量价值而并非付费工具，纯工具形态的编辑应用需要加入社交元素提升参与度。

非洲地区的轻度休闲游戏仍是当地的主流玩法，Q2 期间大部分头部休闲游戏都有一定程度的流量上升，进一步占据用户的游戏时长，而中重度游戏中 FPS 类游戏也更容易受到用户的喜欢，并且学习门槛较低又可以快速得到游戏的快感，对于当地玩家而言对出海游戏接受度也较高。