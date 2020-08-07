触宝大数据近日发布了 2020Q2 印度市场 APP 排行榜。触宝大数据表示，印度 Q2 市场同样充满了变数，对于线上娱乐行业来说目前仍是黄金发展期，线下行业在疫情冲击过后也处于迟缓的恢复期，部分头部应用流量上涨一倍。印度的年轻用户群体对于互动娱乐的需求增长，对于泛娱乐应用他们希望有更多的参与感与社交体验，这也决定了平台对他们的粘性。触宝 (NYSE:CTK) 大数据研究院发现，电商在 Q2 有所恢复，用户线上购买热情上升，这也与线上零售流量降低有关。

热门领域结论：

音乐类应用本季度互动娱乐参与度上升，在线 K 歌应用用户停留时长增长。在室内娱乐场所减少接待，线上娱乐门槛成本均较低的情况下，用户参与感较强的在线 K 歌应用如 Starmaker 符合印度年轻受众展示自我，参与歌舞项目的需求，参看音频类报告。Resso 作为唯一新入榜的应用，目前仍然以当地常见的会员订阅作为变现手段，希望通过音乐的场景化与社交元素有所突破。

电商行业已经消化了疫情带来的冲击，电商的时尚服装、母婴用品等传统大类领域需求逐渐恢复，这也与当地经济逐渐恢复，用户消费欲望提升，同时线下场所受限有关，因此低客单价高使用率的品类会率先恢复，而生鲜电商也仍然保持在前 15 中，对线下杂货配送的习惯仍然保持了下来。

工具类应用中流量也在逐步上涨，而因为印度的主流手机性能与网络状况，大部分工具仍不可缺少。随着智能手机性能的完善，工具中加入内容元素和平台特性是目前的潮流，也是除了预装之外让用户留存的又一有力手段。出海应用目前仍占据其中的 40%。

旅游出行应用的流量也正在恢复，目前大部分头部应用都环比有所上涨，头部应用中最高甚至上涨了一倍，但目前相比起疫情爆发前的 2019 年末，他们仍然是只有 60% 左右的使用时长的活跃度，目前疫情仍然压力较大，旅游出行行业的完全恢复在本年度内都较为困难。