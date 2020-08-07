微软收购 TikTok 这件事似乎变得越来越复杂。有关此事的两份方向完全不同的报道日前出现在公众面前。

金融时报报道称，微软想买入整个 TikTok，而不仅仅是其在美国和其他地区的业务。该谈判被描述为 “初步”。Business Insider 的消息来源称上述报道 “完全错误”。微软拒绝对此置评。

微软上周末通过博客文章证实，正与字节跳动谈判，以收购 TikTok 在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。这是一次复杂的收购，可能会导致 TikTok 的应用程序和运营碎片化。金融时报称，对 TikTok 全球业务的收购将不包括字节跳动在中国大陆运营的本地化版本，即抖音。

上周，特朗普将该收购谈判的最后期限定为 9 月 15 日，他说，如果 TikTok 被一家美国公司收购，他将不会禁用 TikTok。

金融时报报道称，除了希望买下 TikTok 的全球业务（包括印度、欧洲以及其他市场）之外，微软还在考虑用一年的时间来撇清 TikTok 与字节跳动的关系，并解决来自美国政府对于安全方面的担忧。但是从字节跳动分离 TikTok 可能要花费更长的时间。据称可能需要长达 8 年。

此外，据 CNBC 报道，微软计划在 9 月 15 日截止日期之前的三周内完成与 TikTok 的收购谈判。这笔交易的价值可能高达 300 亿美元，最低 100 亿美元。报道称，微软已经向美国政府承诺，如果交易达成，将在一年内将 TikTok 的代码从中国带到美国。