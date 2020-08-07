天津市与拼多多日前达成全面战略合作，同时上线启动 “天津优品馆”。在天津市商务局、市工信局、市农业农村委等部门推动下，一批天津老字号、津农精品、出口优质企业进驻新电商，加速构建消费 “国内大循环”。

“这次天津市多个政府部门与拼多多签署战略合作协议，是在中央提出加快形成 ‘以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进’ 的新发展战略大背景下，双方联合探索产业新模式、推进传统产业数字化转型升级的一项重要行动。” 拼多多联合创始人范洁真表示。

“此次活动上线的 ‘天津优品馆’，是拼多多平台天津优质品牌产品的网络销售 ‘集聚区’。建设 ‘天津优品馆’ 是此次战略合作的一项重要内容，旨在借助拼多多技术、流量和数据资源支持，助力天津品牌产品网络销售，打通线上消费品供应链。” 天津市商务局局长张爱国表示。

据悉，“天津优品馆” 内的商品均为拼多多直接对接资源产地和生产厂家，销售全部采取直供直销模式，减少中间环节，确保拼多多的消费者能够买到优质、正宗的天津品牌产品。

经过前期紧张筹备，目前 “天津优品馆” 已经集聚了一批深受市场青睐的天津品牌产品，包括 “天津三绝” 的狗不理包子、桂发祥麻花等众多浸润天津文化的老字号产品，深受消费者喜欢的茶淀葡萄、蓟州鲜果等津农精品，畅销国际市场的自行车、地毯、绢花等外贸出口产品，以及在新冠肺炎疫情防控阻击战中表现抢眼的九安医疗电子测温仪等产品。

据介绍，此次 “天津优品馆” 是拼多多上线的首个直辖市优品馆，也是首个覆盖从农产品到工业品、从老字号到新品牌的省级综合优品馆。预计接下来将有更多天津商品及企业入驻馆内，全天候呈现给全国消费者，实现对天津商品的 “一揽子购物”。

“拼多多将为天津企业提供技术、流量和数据等全方面的资源支持，助力天津优质消费品扩大线上交易规模，提高市场占有率。针对一批优质的传统品牌和新兴品牌，我们还通过百亿补贴等活动予以真金白银的直接扶持，助力天津为消费扩容。” 拼多多联合创始人范洁真表示。