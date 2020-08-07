优客工场发布公告称，该公司请求美国证券交易委员会同意撤销其最初于去年 12 月 11 日提出的 IPO 申请。优客工场称：“鉴于当前的资本市场状况，本公司正在考虑其他替代方案，并决定目前不进行证券的发行和出售”。

对此，优客工场公关部负责人表示，“感谢关注，不予置评”。

今年 7 月，特殊目的收购公司（SPAC）Orisun Acquisition Corp. 宣布，其已与优客工场达成合并协议，计划收购优客工场全部股份，在交易完成后新公司将以新的股票代码在纳斯达克挂牌。这意味着优客工场将通过 SPAC 方式借壳上市。根据双方达成的协议，合并完成后新公司的估值将为 7.69 亿美元。

据 IPO 早知道消息，优客工场最快能在第三季度通过 SPAC 方式完成在美上市。

在此之前优客工场做过一次上市尝试，但也以失败告终。去年 12 月，优客工场向 SEC 公开递交招股书，拟寻求在美国纽交所上市。优客工场股票代码为 “UK”，预计融资 1 亿美元。此次上市受 WeWork 上市失败以及共享经济不被看好的影响，最终优客工场未能成功上市。

8 月 7 日 10:35 更新：原文加入有关优客工场 SPAC 方式上市时间报道内容。本文标题已修改。