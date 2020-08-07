美国总统特朗普日前签署了两项行政命令，宣布将在 45 天内禁止任何美国个人及企业与 TikTok 母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯进行与 WeChat 有关的任何交易。

该命令增加了美国公民被禁止在苹果 App Store 或 Google Play Store 下载上述应用程序的可能性。

根据该命令，如果字节跳动无法与美国企业达成收购协议，美国将自 9 月 20 日起禁止字节跳动在美进行任何交易。微软当前正与字节跳动就收购 TikTok 业务进行谈判，谈判计划最晚于 9 月 15 日完成。

目前尚不清楚针对 WeChat 和腾讯的禁令若生效，是否会对所有腾讯在美交易造成影响。腾讯在美国进行了大量投资，包括对《英雄联盟》开发商拳头游戏以及《堡垒之夜》开发商 Epic Games 的投资。

根据洛杉矶时报记者 Sam Dean 的说法，白宫官员表示行政命令仅限 WeChat 及其相关公司，不涉及腾讯持股的游戏公司。因此，《英雄联盟》与《堡垒之夜》暂不受影响。

本周早些时候，特朗普声称，如果字节跳动不出售 TikTok 并向美国财政部提供 “大量资金”，那么 TikTok 将于 9 月 15 日在美国被禁。

此前有报道称，微软将以最高 300 亿美元的价格收购 TikTok 在美国、加拿大、澳大利亚和新西兰的业务。此外，微软已经向美国政府承诺，如果交易达成，将在一年内将 TikTok 的代码从中国带到美国。