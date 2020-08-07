国潮速食面品牌媛娘娘宣布于近日获得来自青松基金的近千万元人民币 Pre-A 轮投资。

媛家科技成立于 2016 年，前三年致力于酱制品牌 “媛家酱” 的研发。为了成为更多年轻人的选择，于 2019 年孵化出全新子品牌 “媛娘娘”，致力于打造一个好吃、好看又好玩的新国潮速食品牌。

媛娘娘创始人马媛认为，新消费品牌只有打造品牌差异化，才有可能从红海市场超车驶入蓝海。首先，媛娘娘在产品口味和品类上不断创新升级，以匹配当代年轻人新奇善变的喜好。目前，媛娘娘已经开发了火鸡面、干拌面、杯面三个系列，口味上则包括咸蛋黄葱油味、奶油咖喱味、椒麻味、芝士味等等不同选择。

其次，媛娘娘的包装设计主打 “中国宫廷风”，配色也以宫廷最常见的大红大紫大黄为主，并且还打造了自己的专属 IP：一个耍贱卖萌的帝都娘娘。团队将这位媛娘娘的人设定位为 “宫廷美食家”，并为其打造了完整的世界观。

为了加强 “会玩” 的标签，媛娘娘还对自身 IP 进行了创意延展和跨界合作，让产品有了新表达。譬如曾多次与电影发布会、校园音乐会等合作；甚至还开发了媛娘娘专属表情包，让媛娘娘进入更多的日常生活场景，进一步提升消费者对品牌的好感度。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。