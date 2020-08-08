汽车产业正在经历变革，产品开发周期变得越来越短。为提升技术领先地位，科技公司大陆集团投资搭建了属于自己的人工智能（AI）超级计算机。该超级计算机由运用 NVIDIA InfiniBand 互连技术连接的 DGX 系统提供动力支持。位于法兰克福的超级计算机数据中心，为全球各地的开发人员提供计算能力和存储功能。人工智能使高级驾驶员辅助系统变得强大，令出行变得更加智能和安全，让无人驾驶可以在中期实现商业落地。
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