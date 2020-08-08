完美世界是互联网世界的老兵。提起这个品牌，你可能最多想到的是网游。而这次，它开启了又一个领域的探索，那就是商务邮箱。

这个邮箱的支撑域名非常不错。采用了 www.88.com 的超级域名，这么短的域名再加上符合中国传统 88（发发）的谐音，应该是花了一定代价的。但这个投资会带来好的流量，尤其在移动互联网时代，一个好的域名对于品牌推广的价值依然存在。

完美邮箱有四个特点：

1、特例但不毒性的设计语言，采用 “梦想系” 插花风格，产品的每一个细节都很简约，符合现代审美风格。

2、邮箱不单纯是邮箱，融入了团队协同、视频会议、在线文档等功能，可以让商务人士工作更有效率。

3、商务沟通邮件模板，职业路径规划、全历史内容接入、万词王一件翻译等功能，让内容赋能商务办公。

4、88.com 的极高辨识度邮箱后缀，同步上线了靓号商城，打造商务职场的社交名片。

总的来说，产品功能上，相较于传统邮箱，完美邮箱在收发邮件的基础上，扩展了多场景协同办公服务半径，六大核心功能，帮助个人及团队实现更加高效的办公——轻 OA 协同办公，多线程功能并行，融合团队通讯录、会话模式，提高沟通效率，添加周报、发任务、提交审批、请假等实用功能，人性化贴合用户需求；更多商务应用服务，如视频会议、在线文档等，优化商务沟通场景，为个体数字化办公提供一站式解决方案；免费云文件中心，10G 超大团队共享网盘，来往附件自动留存，商务交流更加保险。

值得一提的是，完美邮箱还专门为用户设置与自己对话的专属版块-时光邮局。通过时光邮局，用户可以给未来的自己发送邮件，待设定的日期到来，用户即可收到来自过去的惊喜，极大程度上加深了用户与完美邮箱间的情感连接。此外，靓号商城以个性化、稀缺性为特色，为用户提供多种类型的邮箱靓号定制服务，帮助用户塑造更加独特的商务身份。