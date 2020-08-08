中国造车新势力小鹏汽车正式向美国证监会提交 IPO 文件，拟于纽交所上市，股票代码为”XPEV”。承销商包括美银证券、瑞信、摩根大通等。

这样一来，小鹏汽车就成为蔚来和理想之后第三家上市的新电动车造车势力。中国国内电动车新势力的江湖暂时有这三家把守，我们也希望后续出现更多的新势力来挑战这三家，形成更好的市场合力，推动整个电动车行业向前发展。

小鹏汽车成立于 2015 年，何小鹏、夏珩、何涛等人联合创始，总部位于广州，并在广东肇庆拥有自建工厂。2018 年，推出首款量产车小鹏 G3，今年 6 月底，旗下第二款量产车型小鹏 P7 开始交付。

截至今年 6 月 30 日，小鹏汽车共有 3,676 名员工。其中，研发人员占比为 43%，而在所有的研发人员中，汽车设计和工程、自动驾驶和智能操作系统研究人员的比例分别为 66%、17% 和 17%。

招股说明书显示，IPO 之前，小鹏汽车董事长、CEO 何小鹏是公司的最大股东，持股 31.6%，再加上公司联合创始人兼总裁夏珩、副董事长兼总裁顾宏地、高级副总裁何涛等持有的股份，小鹏汽车管理层共持股 40.9%。淘宝中国控股公司则是最大的外部股东，持股 14.4%，其他主要股东还包括小米、GGV 纪源资本、晨兴资本等。

主要经营数据方面，小鹏汽车 2018 年、2019 年、2020 年前 6 月的收入分别为人民币 0.97 亿元、23.2 亿元、10.03 亿元，净亏损分别为人民币 13.99 亿元、36.92 亿元、7.96 亿元，两年半来合计亏损近 60 亿元。2018 年和 2019 年的研发费用分别为人民币 10.51 亿元、20.70 亿元，今年上半年的研发费用则为 6.31 亿元。

截止 2020 年二季度，小鹏汽车账上有现金类资产合计 21.183 亿。但是，值得注意的是，小鹏汽车在 7 月、8 月分别完成 C+和 C++轮融资，融资金额超 9.47 亿美元。IPO 前，小鹏汽车预计合计持有现金类资产超 80 亿人民币。

小鹏汽车是中国造车新势力中，目前唯一一家实现轿车和 SUV 两种车型量产的公司，目前在售有小鹏 G3、小鹏 P7 两款车型。数据显示，截至 2020 年 7 月底，小鹏 G3 累计交付量达 18741 辆；小鹏 P7 自 2020 年 6 月底开始交付，截止 7 月底，小鹏 P7 累计交付量已达 1966 辆。

据了解，小鹏此次 IPO 发行价区间和发行股份数未定，融资额暂时不确定，招股书所列 1 亿美元仅是例行披露的占位符，不代表本次 IPO 实际融资额。