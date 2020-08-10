苹果对一款名为 Prepear 的帮助用户发现食谱、计划膳食的应用程序发起了诉讼，理由是这款应用的梨型 logo 与苹果 logo 过于相似。

苹果声称，梨型 logo 将 “导致苹果 logo 的独特性受创”，并使消费者难以区分 Prepear 和苹果的商品和服务。

苹果表示，这一商标由带有直角叶子的简约水果设计组成，很容易让人联想到苹果 logo，有可能会让消费者认为其产品与苹果公司存在关联。苹果同时指出，其已经拥有一些与健康和营养相关的应用程序与服务。

Prepear 联合创始人 Russell Monson 发起了一份请愿书（名为《Save the Pear from Apple!》），他写道，本公司是一家小型企业，只有 5 名员工，无法负担与苹果这样规模的公司之间进行的法律诉讼，这是一次 “可怕的” 经历。

另一位联合创始人 Natalie Monson 在 Instagram 上发布消息，称她并不想让人们停止使用苹果产品，而是希望坚持公司立场。她表示反对苹果针对小型企业采取法律行动，并会争取保留 logo 的权利。“我们与苹果抗争，不仅要保留我们的 logo，还要向大型科技公司传达信息，欺凌小型企业是要付出代价的。”

目前，苹果正寻求拒绝 Prepear 母公司 Super Healthy Kids 的商标注册申请。