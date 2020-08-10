减肥不仅是女人一辈子的事业，也是年轻人生活中永恒的话题。但当代的年轻人时间紧压力大，渴望美好身材也希望速战速决，所以从吃的源头上控制体重成为了他们的主战场，用低卡低糖的食物代替正餐成为了很多年轻人的减肥方式。

但在传统的代餐领域中，芝麻糊魔芋粉已经不足以满足年轻人的需求，他们希望有足够的蛋白质，持久的饱腹感，还有时尚的外观和便携性。“传统的代餐领域，魔芋之类的几乎没有什么营养价值，蛋白质的含量也少的可怜。” 刚刚获得融资的蛋白棒品牌 ffit8 的创始人张光明说道。

央视财经记者出身的张光明，曾经为一家机构做过幸福减肥教育，他发现当代年轻人的减肥误区是，下定决心减肥就非常克制饮食，但坚持不了太久就会大吃一顿垃圾食品。不管是垃圾食品还是黄瓜西红柿魔芋等代餐产品，其中蛋白质的含量都很低。而根据中国营养协会的推荐，一位 60kg 成年人每天摄入的蛋白质应该达到 72 克，但从数据上来看，大部分年轻人的摄入量还差 30% 左右。

于是，张光明想要做蛋白质的生意。他和前中国奥运备战营养与体重管理顾问团队组建成 ffit8 创始团队，于 2019 年 10 月正式发布 “ffit8 蛋白棒” 和 “ffit8 蛋白奶昔” 两款产品。张光明介绍，ffit8 将自身定义为具有黑科技蛋白质属性的年轻人潮流代餐。之所以称为 “黑科技”，源于这款蛋白质专为中国年轻人，特别是久坐少动的互联网人群研发设计。

“同样是补充蛋白质，蛋白质的分子大小、吸收率都是不一样的，最后的效果也不一样。” 张光明介绍说，久坐不动的人由于蛋白质的缺失容易肌肉纤维化、肌肉萎缩，很难吸收大分子的蛋白质。ffit8 的黑科技之一便是 WPI 分离型蛋白，其运用了三层过滤技术，将脂肪、乳糖和杂质都过滤掉了，最后留下纳米级的蛋白分子。张光明举例说，每 100 克牛奶只提取出最优质的 0.1 克 WPI 分离乳清小分子蛋白，实现 98% 高纯度蛋白（普通的乳清蛋白大概只能做到 40%-80%），更容易被人体吸收，延缓肌肉萎缩。

除了优质蛋白，好的代餐一定要做到持久的饱腹感。张光明介绍了 ffit8 的第二大 “黑科技”——低卡营养保护科技，ffit8 中加入了优质脂肪中链脂肪酸，让人体的能量代谢模式从 “储能模式” 转化为 “燃脂模式”，减脂不减肌。“大家以前减肥追求的低卡往往代表着低能量，很容易产生饥饿感。我们要在确保低卡营养的同时，也要给身体足够的能量。” 张光明介绍，一根 ffit8 蛋白棒 35g，有 120 卡，能够维持三到四个小时的饱腹感。每天用其替代三餐中的任意一餐，一周平均掉秤两斤，长期坚持使用将成为年轻人的 “身材管理利器”。

代餐食品也来标榜 “黑科技”？消费者们很有可能并不买账，ffit8 需要有人来背书。于是，张光明找到了小米众筹和科技圈网红罗永浩。众所周知，小米众筹是黑科技产品的聚集地，今年 3 月起，ffit8 拿下了小米有品首款食品众筹席位。

而曾经说永不减肥的罗永浩也开始提倡科学代餐：“减肥也要补充优质蛋白质” 的故事线打造 ffit8 的破圈逻辑，将产品消费场景从增肌减脂代餐延展到了健康潮流生活方式。有了小米众筹和罗永浩的背书，加上自身的宣传推广，在今年 618 ffit8 在京东、天猫、小米有品等渠道，月销售额已突破 1000 万，成为全网棒类代餐第一。

在张光明的预想中，蛋白棒将从健身人士的拥趸逐渐成为年轻人健康减肥的产品，成为潮流的生活方式。“在国外的超市里，健康食品是有一个专柜来卖的，而国内超市里还是与零食放在一起，在未来，国内健康食品肯定还有很大的发展空间。” 其认为，国内市场还需要被教育、被普及，ffit8 也与 100 多家内容渠道合作销售，在普及教育的同时拓展销售渠道。

今年 7 月底，ffit8 宣布完成数千万首轮融资，由复星锐正资本领投，明星投资人李静、戴军跟投。张光明透露，ffit8 成立了蛋白质研究所，未来将围绕蛋白质的核心技术不断拓展品类，如蛋白片、蛋白零食等，拓展更多消费和应用场景。