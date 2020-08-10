音视频云生产协同平台新阅已完成近千万元人民币 Pre-A 轮融资。本轮融资由华睿投资领投，王道资本跟投，资金将主要用于产品迭代与市场推广。

新阅成立于 2017 年，是上海阅竞网络科技有限公司构建的一个基于云的全新数字化视频辅助平台，以视频制作流中的沟通和审阅环节切入，帮助实现了视频制作中视频小样的多平台快速预览与便捷的审评意见提复以及视频的存储整理。后续结合外接硬件，用户可以实现相机内所拍摄的视频数据实时同步到新阅云服务器，后期可以通过新阅进行同步制作和存储分享。

新阅的 Nboxiot 智能传输设备连接相机后，能将拍摄数据实时、自动传输到云端，用户可通过新阅云协同平台远程监看、预览视频数据。新阅提供版本管理，智能审评、快速分享、团队权限等多项协作功能，并打通了多款专业音视频制作工具。据了解，目前新阅云协同平台用户数已达 25 万人。

新阅近期还会更新产品系列，新产品将从采集数据上云、存储管理到协同系统与应用全流程出发，打造完整的音视频生产云协作平台。

新阅目前服务的行业主要包括广告、短视频，该公司未来也会开发电影、综艺、纪录片等全类型客户服务。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。