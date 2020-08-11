国际数据公司（IDC）最新发布的平板电脑季度跟踪报告显示，2020 年第二季度中国平板电脑市场出货量约 661 万台，同比增长 17.7%，“后疫情” 时代，中国平板电脑市场快速恢复。

报告称，Slate Tablet（传统直板式平板电脑）出货量约 269 万台，同比下降 41.6%；Detachable Tablet（可插拔键盘平板电脑）出货量约 392 万台，同比增长 286.0%，近一年以来产品形态转化趋势明显。在走出产能低谷之后，基于之前季度未完成订单的延续和渠道库存的大量补充，有力促进了第二季度平板电脑出货量的增长。而远程办公、在线网课以及宅家娱乐等也继续拉动消费者对于平板电脑的需求。但是由于第一季度疫情对产能影响过大，2020 年上半年中国平板电脑市场出货量相比去年同期依然下降 5.4%。

IDC 认为，虽然疫情导致的停工停产制约了今年上半年的出货量，但同时引发的市场需求，给之前日趋沉寂的中国平板电脑市场注入了一剂强心针；随着下半年头部厂商主力产品相继进入更新周期，将会激发消费者对于平板电脑的更多热情。

二季度平板商用市场出货依然受到疫情影响

商用市场出货量约 99 万，虽然环比增长 59.0%，但和去年同期相比，依然处于下滑趋势，同比下降 14.1%。教育依然占据商用市场最大的出货份额，同比增长 33.4%。政府除人口普查项目开始采购以外，新增加 “脱贫攻坚” 普查项目，同比大幅增长 202.5%。疫情导致经济环境的低迷使得企业采购下降，其中 LB（大型企业）同比下滑 24.4%，而 SMB（中小企业）同比下滑 45.3%。下个季度得益于教育和政府项目的采购高峰期，商用市场有望迎来反弹。

二季度平板消费市场出货情况恢复良好

随着疫情得到缓解，由此激发的消费者对于平板电脑的需求依然存在，在产能问题得到解决之后，消费市场出货约 561 万台，同比增长 25.9%。市场需求的稳定和更有吸引力新机型的发布将会有助于下半年消费市场的继续增长。

2020 年第二季度中国平板电脑市场主要厂商概览：

苹果：重返出货第一。二季度苹果 iPad 出货量约为 276 万台，同比增长 18.7%，占据 41.8% 的市场份额。随着代工厂产能及供应链逐步恢复正常，苹果保持了较高的出货量。得益于各家电商的大力促销，以及各地政府为刺激消费推出的补贴券，累计之下，本次 “618” 期间 iPad 各系列优惠力度历史最大，成功激发了消费者购买欲望。随着下半年高性价比的 “iPad air” 系列的更新和入门级 iPad 系列的性能升级，这两款出货比例最高的产品系列将会进一步提升 iPad 竞争力，拉动增长。

华为：同比增幅最高。二季度华为平板出货量约为 245 万台，同比增长 59.5%，市场份额占比 37.1%。虽然依然保持出货同比增幅最高，但是华为二季度开始进入产品更新调整周期：老款产品开始停产，新款产品陆续发布，特别是荣耀各产品线相隔一年后开始集中升级。随着 5G 版 MatePad Pro 正式出货，以及后续 5G 版荣耀 v6 的跟进，华为在 5G 平板市场已经占据先发优势。而新一代产品线中，“教育中心” 的植入帮助华为平板增强教育属性，不但满足大人娱乐办公需求，更适合孩子教育使用，甚至可与教育平板产生直接竞争。

微软：表现稳中有升。二季度微软平板产品出货量约为 23 万台，同比增长 16.0%，出货量市场份额占比 3.5%。Surface Go 系列依托网课需求出货比例明显上升，新品 Surface Go 2 和 Surface Book 3 的及时上市同样帮助微软恢复同比增长。Surface X 系列凭借超轻薄的外观获得了中国消费者的青睐，出货比例高于其他国家地区。

联想：消费市场增长。二季度联想平板出货量约为 17 万台，同比下降 19.1%，出货量市场份额占比为 2.6%。由于政府和教育大项目将会集中于下个季度，以及企业采购受疫情影响长期低迷，因此联想出货仍处于同比下降趋势。但随着持续的资源投入，联想在消费市场获得了 19.4% 的同比增长。

IDC 认为，2020 年突如其来的 “新冠疫情” 对电子终端行业的发展产生了重要影响，尤其是为多年以来处于饱和状态的平板电脑市场打开了一个新的发展空间：未来教育行业将会呈现 “线上线下融合” 的发展趋势。而在线教育目前仍处于发展的初期阶段，无论是商用市场的学校、教育培训机构，还是个人消费者，都会积极投入到在线教育的建设和使用当中。就目前来看，平板电脑依然是最适合在线教育的终端形态。因此，借助在线教育这个已经起势 “风口” 的拉动，平板电脑也将会获得比以前更多的关注度和市场需求。尤其在消费市场，根据 IDC 长期监测，疫情之前购买平板电脑的消费者中，主要用于在线教育的比例只有不到 10%；疫情高峰期间这一比例飙升到 80%；虽然随着疫情的缓和在第二季度开始下降，但依然有近 50% 的比例。未来随着疫情可能出现的常态化，IDC 预计普通消费者购买平板电脑用于在线教育的比例将会长期保持在 35% 左右。所以在未来，教育使用不仅在商用市场上会成为提升的主推力，在消费市场上也会帮助平板电脑获得比以前更多的需求。