网易云音乐与环球音乐集团联合宣布达成数年期全新战略合作，在此合作框架下，网易云音乐将获得环球音乐的曲库授权，双方还将共同探索在音乐产品、服务和宣发层面更多创新领域开展更深入广泛的合作。

环球音乐集团新兴市场执行副总裁 Adam Granite 先生表示：“我们非常高兴能与网易云音乐在中国达成授权协议，期待未来与网易云音乐携手，将环球音乐旗下本地及全球的艺人及作品，更好地带给中国的粉丝以及网易云音乐的订阅用户。”

网易 CEO 丁磊表示，此次合作不仅仅将造福广大乐迷，也将为中国音乐市场的未来发展，带来更多机会和可能性。

环球音乐拥有跨越多个世代、涵盖不同音乐类型的音乐曲库，旗下拥有欧美乐坛的音乐人如 Taylor Swift、Ariana Grande、Justin Bieber、Katy Perry、Drake、Billie Eilish、Troye Sivan 等，还拥有华语乐坛音乐人如张学友、陈奕迅、谭咏麟、吴亦凡、郎朗、孙燕姿、张惠妹、梁咏琪、吴青峰等。其华语音乐曲库更拥有邓丽君、张国荣、王菲、Beyond 等典藏内容。

网易云音乐此次与环球音乐的曲库合作延展到了全新的社区产品——Mlog，以及其他丰富多样的音乐使用场景。未来，双方将共同致力于为网易云音乐平台的用户提供更完善的音乐体验，推动音乐产品创新和价值体系构建，为中国音乐生态体系的长期良性发展探索全新模式与动力。