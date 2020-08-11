本月初有消息称，腾讯控股正在推动讨论虎牙和斗鱼的合并事宜，腾讯寻求成为合并后实体的最大股东。现在，这件事有了眉目。斗鱼日前宣布，公司董事会已收到腾讯控股于 8 月 10 日发出的不具约束力的初步建议书，提议斗鱼与虎牙以换股的方式进行合并。

据新京报报道，如果收购交易达成，斗鱼高管团队将成为新公司高管团队，“动作够快的话，年内可以完成”。

报道指出，斗鱼、虎牙合并的方式是内容打通，但两个团队独立运营，品牌也将继续保留，即用户可以同时通过一个平台看到两家的主播，但用户的账户体系是否打通目前还不得而知。

斗鱼高管在第二季度财报电话会议上表示，“腾讯这次的建议书显示，腾讯已经把游戏直播作为一个比较重要的战略位置，这对我们未来的发展是最好的。然后我们也一直和腾讯保持游戏平台和其他的项目合作，我们也同时在生态建设方面也有很多值得探索。目前，我们正在与大股东腾讯探索未来可能比较多的方案。例如游戏的数据库、游戏内的常设入口等问题，如果这些得到了普遍落实，我认为会极大地促进移动端的流量增长，进一步提高市场的市场率。”

根据财报，斗鱼第二季度总净营收为人民币 25.082 亿元（约合 3.544 亿美元），同比增长 33.9%；净利润为人民币 3.193 亿元（约合 4510 万美元），而上年同期为人民币 2320 万元；平均月活跃用户数（MAU）达到 1.653 亿。

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