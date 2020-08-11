腾讯音乐公布了 2020 财年第二季度未经审计财报。该公司第二季度总营收为人民币 69.3 亿元（约合 9.81 亿美元），同比增长 17.5%，略微低于分析师预期；归属于公司股东的净利润为人民币 9.39 亿元（约合 1.33 亿美元），同比增长 1%。

腾讯音乐第二季度在线音乐订阅营收为人民币 13.1 亿元（约合 1.86 亿美元），同比增长 64.7%；第二季度运营利润为人民币 11.1 亿元（约合 1.57 亿美元），相比之下上年同期的运营利润为人民币 10.9 亿元。

腾讯音乐第二季度在线音乐服务的移动 MAU（月度活跃用户人数）为 6.51 亿人，与上年同期的 6.52 亿人相比下降 0.2%；社交娱乐服务的移动 MAU 为 2.36 亿人，与上年同期的 2.42 亿人相比下降 2.5%；在线音乐付费用户人数达 4710 万人，同比增长 51.9%；社交娱乐服务的付费用户人数为 1250 万人，与上年同期的 1120 万人相比增长 11.6%；在线音乐服务的月度 ARPPU（每付费用户平均收入）为人民币 9.3 元，与上年同期的人民币 8.6 元相比增长 8.1%；社交娱乐服务的月度 ARPPU 为人民币 125.6 元，与上年同期的人民币 129.0 元相比下降 2.6%。