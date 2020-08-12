随着电动车市场的成熟，在常见的车型上很多车企和新势力都已经布局。但在这样一个起势的市场里，微型电动车开始重新集结力量冲击市场。而这次的微型电动车，无论是产品形态和品质，都有了很大的提升。

微型电动车的购买门槛低，但是通勤便捷，续航时间都较为合理，是城市代步的极佳选择。这样的产品形态进入市场，不但可以让电动车的保有量有所增长，同时还会培育市场。随着电动车保有量的增长，各项的基建投入也变得更加积极。

微型电动车的产品越来越多，品质极大提升

日前，奇瑞官方发布了 eQ1 柠檬黄配色的官图，并宣布该车或将于 9 月份上市，该车除了采用全新的外观和内饰配色以外，还针对部分细节进行了相应的调整。动力方面，预计该车将继续使用一台最大功率 41 马力的永磁同步驱动电机，最大扭矩为 120 N·m。电池方面，现款车型搭载了一块额定容量为 35kWh 的锂动力电池，其官方显示 NEDC 综合工况续航里程为 301km。

五菱宏光 MINI EV。售价 2.88-3.88 万。车身尺寸为 2917/1493/1621mm，四座车身转向半径仅 4.2 米，小巧灵活又好开好停，城市停车完全无压力。全车设计了多达 12 处小的储物空间，方便用户存放物品。并且这款车的的后排可以进行翻折，立现 0.74 立方米的空间，能够大型行李箱或者折叠后的婴儿车等物品。动力方面，五菱宏光 MINI EV 新车 NEDC 续航有 170km 和 120km 两种，搭载的永磁同步电机，使得宏光 MINI EV 最高车速 100km/h，也可以通过手机 APP 设置包含 40km/h，60km/h，80km/h 三档最高车速。

新宝骏实时推出了自家的新能源微型车新宝骏 E300，这是一款自带流量的车。动力方面，新宝骏 E300/E300Plus 均搭载永磁同步电机，最大功率 40 千瓦，峰值扭矩 150 牛·米，综合续航里程均达 305 公里。值得关注的是，新宝骏 E300 全系采用了四轮独悬+后置后驱的布局，紧致的底盘调校和较低的纯电动车重心，实现对新宝骏 E300 足够的支撑性，行驶质感非常出众。

欧拉猫系家族闪耀。在短短一个月的时间里，欧拉旗下的白猫率先出道，堪称平地一声雷；紧接着欧拉 R1 也正式更名为欧拉黑猫在成都车展焕新上市，更加值得一提的是，7 月 31 日，同样在车展全球首发亮相的”ES11″ 正式官宣命名为” 欧拉好猫”。其中，欧拉黑猫 401km 的超长续航领先同级，快充 5%-80% 仅需 45 分钟；6.6kW 充电机，慢充只需 5.5 小时，超低电耗，每公里仅需 5 分钱。

微型电动车的销量持续攀升，成为生力军

近日, 长城汽车公布 7 月销量数据, 销售 78,339 辆, 同比增长 30%, 其中欧拉品牌 7 月销量为 3,064 辆, 同比增幅高达 48%,1-7 月总计销售 12,500 辆, 继续稳踞 A00 级新能源市场头部地位。作为欧拉品牌当下的销量担当, 今年 7 月, 欧拉黑猫当月销量为 2771 辆, 同比增长 65%; 自今年 3 月以来, 欧拉黑猫已连续五个月销量逆势稳步上涨, 成为电动市场的一道靓丽风景。

另外，最新的销量数据显示，7 月份上汽通用五菱新能源汽车整体销量破万，达到了 10764 台，同比增长七成，成为全球小型新能源车（GSEV）的头部企业。这万台销量之中，宏光 MINI EV 就贡献了 7348 台，占比超 68%。换句话说，7 月 24 日正式上市的宏光 MINI EV，仅用一周时间就销售超 7 千台。

从数据的预测来看，新能源汽车在今年后几个月会保持相对稳定的增长，预计今年国内新能源汽车市场销量为 110 万辆（不含特斯拉），包含特斯拉有望突破 110 万辆。微型新能源车将起到一个非常重要的行业基石作用。