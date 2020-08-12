Apache 顶级项目 Pulsar 背后的开源流数据公司 StreamNative 宣布完成数百万美元 Pre-A 轮融资，本轮融资由源码资本领投，红杉中国种子基金继续跟投。

StreamNative（北京原流数据科技发展有限公司）成立于 2019 年初，是一家开源基础软件公司。由 Apache 软件基金会顶级项目 Apache Pulsar、Apache BookKeeper 核心开发者组建而成，围绕 Apache Pulsar 及 Apache BookKeeper 打造下一代流数据平台，目前是全球唯一一家由 Pulsar 和 BookKeeper 项目原生核心开发者组建的创业公司。

消息系统作为大数据平台基础设施组件，对于构建大数据应用程序尤其关键。Pulsar 采用计算与存储分离的分层架构设计，支持多租户、持久化存储、多机房跨区域数据复制，具有强一致性、高吞吐以及低延时的高可扩展流数据存储特性，解决了目前流行消息系统如 Kafka 等在诸多场景遇到的技术瓶颈，并且可以降低 IT 设施投入、简化运维操作，提升稳定性，助力业务快速发展。开发者无需修改任何代码，就可以使用 StreamNative 与合作伙伴开发的开源组件从其他系统快速迁移到 Pulsar 平台。

目前已有众多国内外大型互联网和传统行业公司采用 Pulsar，使用案例分布在人工智能、金融、电信运营商、直播与短视频、物联网、零售与电子商务、在线教育等多个行业，如美国有线电视网络巨头 Comcast、雅虎、腾讯、中国电信、中国移动、BIGO、VIPKID 等。

本轮融资将加速 StreamNative 在产品研发、开源社区和生态构建方向的推进，StreamNative 也将在未来数月发布基于 Apache Pulsar 的云端产品。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。