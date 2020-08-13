8 月 13 日，康希诺生物股份公司成功登陆科创板，成为首个 “A+H” 疫苗股。康希诺生物此次科创板公开发行股票数量为 2480 万股，发行价格为 209.71 元。募集资金将用于生产基地二期建设、在研疫苗研发、疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设及补充流动资金。

康希诺生物于 2009 年成立于天津，致力于为中国及全球公共卫生研发、生产和商业化创新疫苗。该公司现有 4 个创新疫苗平台技术，包括腺病毒载体疫苗技术、结合技术、蛋白设计与重组技术、制剂技术。目前，其已建立覆盖 13 种传染病的 16 种疫苗的强大研发管线，其中包括 2017 年获得批准的全球创新重组埃博拉病毒病疫苗以及目前在研的重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒载体）。

在一大批疫苗领域的知名科学家和资深技术专家的带领下，康希诺生物建立了基于腺病毒载体疫苗技术、蛋白结构设计和重组技术、结合技术和制剂技术等四大核心技术平台，拥有多项疫苗核心知识产权及专有技术。依托上述技术平台，康希诺生物开展针对脑膜炎、埃博拉病毒病、百白破、肺炎、结核病、新型冠状病毒（COVID-19）、带状疱疹等 13 个适应症研发 16 种重磅疫苗，并快速推进在研管线产品的开发。

其中，康希诺生物与军事科学院军事医学研究院生物工程研究所合作研发的重组埃博拉病毒病疫苗（腺病毒载体）已获得新药注册批准，是中国独立研发、具有完全自主知识产权的全球创新疫苗产品。两款在研脑膜炎球菌结合疫苗已临近商业化，国内首创的四价脑膜炎球菌结合疫苗已获得国家药品监督管理局新药注册优先审评资格。

2020 年 3 月，康希诺生物与军科院生物工程研究所联合研发的重组新型冠状病毒疫苗（腺病毒载体）成为全球率先进入临床研究阶段的新冠候选疫苗，目前已完成二期临床试验，并获得中央军委后勤保障部卫生局颁发的军队特需药品批件，有效期一年，可在军队内部使用。

此外，康希诺生物的重组肺炎蛋白疫苗、13 价肺炎球菌结合疫苗、婴幼儿组分百白破疫苗、结核病加强疫苗等多种创新疫苗处在临床试验阶段，另有六款候选疫苗处在临床前研究阶段。