欢聚集团发布了 2020 财年第二季度未经审计财报。报告显示，欢聚集团第二季度净营收为人民币 58.401 亿元（约合 8.266 亿美元），同比增长 36.3%，超出分析师预期；归属于欢聚集团控股权益的来自于持续运营业务的净利润为人民币 6.194 亿元（约合 8770 万美元），相比之下上年同期归属于欢聚集团控股权益的净亏损为人民币 610 万元。

2020 财年第二季度，欢聚集团全球平均移动端月活跃用户同比增长 21.0% 至 4.571 亿，其中 91.0% 来自海外市场；Likee（此前的 Like）平均移动端月活跃用户同比增长 86.2% 至 1.503 亿，2019 年同期为 8070 万。

全球直播服务的移动端月活跃用户同比增长 20.4% 至 1.023 亿，2019 年同期为 8500 万。其中 YY 直播 4120 万，同比增长 6.0%。中国以外为 6110 万，包括来自于 Bigo live 的 2940 万，同比增长 41.3%；以及来自 Hago 的 3170 万，同比增长 25.3%；视频通讯服务的平均移动端月活跃用户为 2.044 亿。YY 的总付费用户数同比下降 2.2% 至 410 万，2019 年同期为 420 万，这主要是受新冠疫情影响。

欢聚集团董事长兼首席执行官李学凌先生表示：“在 2020 年第二季度，随着我们持续升级平台、进行本地化运营并为世界各地的人们创造愉悦的体验，我们继续致力于 “直播+短视频” 双增长引擎的发展。为了帮助人们应对 COVID-19 的影响，我们通过 Bigo live 和广泛的全球覆盖的服务，发起了一系列在线慈善活动，包括 24 小时不间断的全球慈善音乐会。这项工作不仅有助于提高 Bigo live 在区域市场中的品牌知名度，而且还促进了在此期间的强劲运营和财务表现。因此，本季度 Bigo live 的移动 MAU 付费用户群均有显著增加，而 BIGO 直播收入首次超过了集团直播收入一半以上。在短视频方面，我们仍专注于培养 Likee 的全球生态系统，通过多样化内容，完善其产品功能并针对不同的区域市场量身定制其拓展计划。2020 年第二季度，Likee 的 MAU 总量同比增长 86.2% 达到 1.503 亿。同时，我们还继续通过完善 Hago 的社交功能，培养平台的社交氛围并提升其盈利能力，为 Hago 的可持续发展铺平道路。

在国内方面，我们继续通过引入新的明星直播综艺节目和更多样化的直播频道，进一步丰富 YY 直播的内容，以巩固在中国娱乐直播行业的领导地位。展望未来，我们相信，蓬勃发展的全球生态系统将使我们平台的网络效应出现复合型增长，我们的产品矩阵的协同效应会成倍增强，我们的平台用户规模也会不断扩大。尽管 COVID-19 的爆发带来了宏观经济和地缘政治的不确定性，但我们对直播和短视频内容的全球前景仍然充满信心，我们坚持我们的目标，打造真正世界级的基于视频的社交媒体平台。”

欢聚集团预计 2020 年第三季度净收入将在 58.5 亿元至 60.0 亿元之间，同比增长 26.7% 至 29.9%。