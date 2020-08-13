微软本周已确认新主机 Xbox Series X 将于 11 月发售，但没有确切的日子。尽管疫情对新主机的发售计划造成了一定影响，但微软似乎会将发布日期定在 11 月 6 日。

根据 The Verge 编辑 Tom Warren 的说法，一位匿名者最近购买了一个未发布的 Xbox Series X 手柄，并发布了一张照片，照片上文字显示要求经销商 “在 2020 年 11 月 6 日之前不要销售或展示” 产品。通常来说，类似这样的警示消息代表对应产品的正式上市日期即为标注的日期。

另外，有设法购买到手柄的人在微软支持网站上注册了产品，发现保修将在 2021 年 11 月 5 日到期。如果按照截止日期计算，则手柄（和主机）在 11 月 6 日发布后提供的是一年保修支持。这似乎进一步证实了主机的发售日

在一份声明中，微软发言人说：“我们目前没有任何消息要宣布。”

官宣消息方面，微软和 343 工作室已经宣布，原定与新主机一同发售的《光环 无限》延期至明年。缺少了这一大作首发护航，微软则转向其他卖点，表示 Xbox Game Pass 中的 50 多款游戏针对新主机进行了优化，以及 40 款不在订阅游戏服务库中的游戏也进行了优化调整，包括 DirectX 光线跟踪、120fps、更快的加载时间以及快速恢复功能支持等。另外，Xbox、Xbox 360 与 Xbox One 上的现有支持向下兼容的游戏也在 Xbox Series X 发售后可用。