据彭博社报道，苹果计划在今年 10 月与新 iPhone 一同推出一系列捆绑订阅套餐。其在内部被称为 “Apple One”，当然，这不一定是服务的正式名称。

据称这一订阅套餐将提供许多不同组合，从 Apple Music 和 Apple TV+ 的基本组合开始，到更昂贵的捆绑包——将包含游戏订阅服务 Apple Arcade，再深入一层则是加入 Apple News+，最后的 “大礼包” 包含额外的 iCloud 存储空间。

据报道，高端捆绑包还将包括苹果尚未公布的健身订阅服务。健身服务将通过 iOS 应用程序和 Apple TV 电视盒子提供，包含虚拟课程和锻炼项目。上述服务将提供家庭订阅制度，也就是说家庭中至多 6 名成员可以一起使用，开销则更少。

彭博社报道称，除了上述捆绑软件的服务外，苹果还计划提供新的软硬件组合包，例如购买 Apple TV 可免费获得一年期的 Apple Arcade。但报道指出，苹果不打算在初期将 iPhone 或 Mac 的分期购买计划包含在这些捆绑套餐中。

实际上，有关苹果软件、软硬件订阅套餐的消息早有传出。两个月前，iOS 13.5.5 中出现了有关捆绑订阅服务的代码。此外，两年前就有消息指苹果会推出新闻、杂志与视频串流服务的捆绑服务。

近年来，在 iPhone 销售情况稳定之下，苹果越来越关注其服务业务的收入。也许很快我们就能看到苹果带来硬件+软件的订阅套餐了。