随着越来越多的城市讨论引入 “低排放区”，宝马正在通过在伦敦和伯明翰建立宝马 eDrive 区域，为提高电动汽车的使用率和吸引力做出另一重要贡献。BMW 插电式混合动力车型的续航里程可达 54 英里，其设计充分考虑了城市因素，因为它们可以使用纯电力完成大多数通勤旅行。这项新技术可帮助驾驶员做到这一点。

BMW eDrive Zones 是一项新的数字服务，当 BMW 插电式混合动力汽车进入这些城市的指定区域时，将自动切换为纯电动电源。如果将行程目的地输入到车辆的导航系统中，还可以自动确保在低排放区域内的部分行程中节省电力使用，这是全球目前独一无二的功能。

这项新技术可确保 BMW 插电式混合动力车型为消费者提供两全其美的体验：在城市中发挥最大作用的纯电动驾驶以及高效内燃机所带来的长距离行驶能力。