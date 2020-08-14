百度发布了 2020 财年第二季度未经审计财报。该公司第二季度总营收为人民币 260 亿元（约合 36.9 亿美元），与去年同期相比下降 1%，略低于分析师预期；归属于百度的净利润为人民币 36 亿元（约合 5.07 亿美元），同比增长 48%。

“百度核心”（Baidu Core，即搜索服务与交易服务的组合）第二季度总营收为人民币 189 亿元（约合 26.8 亿美元），与去年同期相比下降 3%，与上一季度相比增长 24%。

6 月，在疫情缓解人们结束居家隔离后，百度 App 日活跃用户数仍达 2.04 亿。由百家号、小程序、托管页构成的移动生态三大支柱保持高位增长态势： 2020 年 6 月，百家号内容创作者数量约 340 万，同比增长 52%；智能小程序月活跃用户数达 3.39 亿，同比增长 25%，智能小程序的数量达到了去年同期的 5 倍以上；来自百度托管页的收入约占百度核心在线营销服务收入的 30%。

百度董事长兼 CEO 李彦宏表示：“在 AI 技术驱动下，移动生态的三大支柱及营销云服务平台进展迅速，这进一步将百度 App 打造成为超级 App。本季度尽管宏观环境充满挑战，但端内收入仍在增长，是这一战略的有力验证。此外，AI 新业务收入在第二季度实现两位数的同比增长，有望在未来几年成为营收增长的重要动力。”

百度首席财务官余正钧表示：“除了 AI 新业务外，百度还将通过会员、网络游戏和其他业务发展多元化变现，增加现有流量的变现能力。第二季度，百度核心经调息税折旧及摊销前利润率达到 41%，主要得益于百度 App 和 AI 新业务的稳健增长。百度将继续加大技术投入，发挥未来增长潜力。”

百度预计 2020 财年第三季度总营收为人民币 263 亿元（约合 37 亿美元）到人民币 287 亿元（约合 41 亿美元），与去年同期相比下降 6% 到增长 2%，这一预测假设 “百度核心” 的营收将比去年同期下降 7% 到增长 3%。