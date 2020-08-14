宠物健康品牌倍珍保宣布于近日获得由青松基金领投、尚承投资跟投的千万级人民币天使轮投资。

倍珍保成立于 2019 年 7 月，针对行业在科研领域存在的空缺，倍珍保从成立的第一天就把医学研发作为了全公司的核心板块，希望用科学的方式解决中国每一只爱宠的健康问题。

在功能性消费品板块，倍珍保已经于今年 4 月份上线了 5 款产品。其中，用于缓解宠物泪痕症状的产品 “眼维乐” 以及缓解宠物口腔异味问题的 “优宠亲” 已经成为各大社群上的爆品，是各大宠物 KOL 推荐的首选；而帮助猫咪缓解应激问题、舒缓猫咪情绪的抗应激产品 “喵宁康” 在线下亦深受医院及猫舍渠道喜爱。

完成本轮融资后，倍珍保将重点在三个板块进行发力：首先，会进一步打磨旗下功能性消费品，通过科学理论依据和可靠的功效进一步建立用户的信任感，打造品牌口碑；其次，会针对目前市场存在大量需求的处方药领域进行宠物新药制剂的研发，同海外宠物药巨头进行同台竞技，展现中国科研实力和自信心；最后，还将依托自身国内顶级动物医研背景进行科学养宠知识体系的输出，帮助宠主建立科学且有理论支撑的养宠知识。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。