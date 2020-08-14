渭河北岸遇子牙、《战国策》里 “千金买骨”、以羖易百里奚……古人为了招纳贤才、壮大一方势力，除了一番诚心，更会实打实地付诸行动。

以上典故对现阶段的招商工作，启发有两点，一是诚，落地前诚心招引企业，落地发展后，诚信兑现政策、做好服务；一是专，一众企业跨越山海，来到成都落地生根，以专立其信。

审时度势

为充分展示成都高新区优良的国际化营商环境，利用优秀企业家和业界精英的行业影响力，吸引更多海内外优秀企业入驻，成都高新区管委会拟于 2020 年 8 月 19 日下午在网络理政办与 27 个合作机构、28 位招商大使完成首届 “成都高新区首批招商大使及专业机构合作签约仪式” 活动。

据悉，除了多位知名招商大使和专业机构代表作为线下嘉宾外，还将有 400 家主导产业企业作为线上嘉宾，共同见证隆重的签约仪式。

其中最吸引眼球的是矽能科技有限责任公司企业高管白杰先（Jesse Parker）、四川升和药业股份有限公司董事长张沛、全国日本经济学会副会长吕克俭、动点科技创始人卢刚等 28 位招商大使的亮相。

这是成都高新区首次举行招商大使聘任仪式。招商大使作为优秀企业家和业界精英，在对外宣传中起着 “名片” 的作用，是连接企业与城市的桥梁。尤其是对成都高新区这样具有发展潜力与韧性的区域来说，聘任 “招商大使”，能够有效发挥知名投资机构、龙头企业、商业服务机构及各产业领域专业人才的影响力，进一步拓宽投资渠道，吸引更多海外人士来此投资兴业。

从深居 “蜀道难，难于上青天” 的内陆盆地到面向世界的国际门户枢纽城市，从 “芳茶冠六清，溢味播九区” 到全城共有 272 家知名咖啡馆，成都一再以其清新湿润的自然气候、悠闲安逸的民风民俗和极具包容性的地域文化吸引了一批又一批来蓉发展的企业。电子科技大学知名学者张波教授对我们如是讲到。张波教授从 2000 年与高新区合作，目前已参与英特尔招商、国家集成电路设计成都产业化基地创建等工作，在高校专家和人才中具有号召力，今后将吸引更多高端人才来蓉，助力成都高新区集成电路产业发展。

顺势而为

据了解，这 28 位招商大使的聘期为一年。聘期内，将参照成都高新区金熊猫人才 A 类标准享受购房、子女就学的政策待遇。

在聘任仪式上，成都高新区还将宣布与 27 家企业开展招商合作。合作的机构包括全球最大的财富、健康、人力资本专业咨询机构美世（中国）有限公司，国内最大的实习生招聘平台成都萌想科技有限责任公司，国内规模最大的综合性工程咨询机构——中国国际工程咨询有限公司，全球显示行业企业会员规模最大、影响范围最广、服务内容最为全面的行业组织——深圳市平板显示协会等知名机构。

在疫情和经济下行的大环境下，成都高新区希望借此次机会，在优化营商环境的基础上，开辟更多招商渠道，聚集更优质的高端企业和人才资源，助力高新发展。以下为招商合作企业的详细名单和活动议程，欢迎扫码参与线上会议~