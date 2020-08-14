移动支付科技服务商汇商通盈近期获得数千万元级 A 轮融资，投资方为某知名投资机构。该公司于 2017 年完成数千万元 Pre-A 轮融资，由 IDG 资本领投，中国科技开发院有限公司跟投。

本轮投资将用于团队扩张、市场拓展及业务的进一步升级。

汇商通盈是一家为商户提供综合型软件服务的科技技术公司，主要以低成本高效率的线上服务平台，通过合伙人机制为数百万中小商户提供全方位的综合解决方案。

针对不同客户的需求，汇商通盈形成了面向商户、银行、软件服务商的三大解决方案，覆盖银行、零售、餐饮、教育等多个垂直行业。

面向商户，汇商通盈推出 SaaS 形态的支付解决方案，满足微信、支付宝、刷卡、分期等多种支付方式。汇商通盈为银行建设支付管理和数字化营销平台，解决收单难题，并起到连接商户的作用。在打通软件服务商方面，汇商通盈会与类似 ERP 等厂商合作，推出数字化管理平台，使 ERP 服务商能够专注于 ERP 软件的研发，并实现与银行的深度合作。

本轮融资后，汇商通盈将持续迭代产品，并继续扩大实体商户和银行的服务范围，通过行业方案建立商户生态。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。