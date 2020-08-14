爱奇艺发布了 2020 财年第二季度未经审计财报。该公司第二季度总营收为人民币 74 亿元（约合 10 亿美元），同比增长 4%，不及分析师预期；净亏损为人民币 14 亿元（约合 2.041 亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币 23 亿元，同比亏损收窄。

爱奇艺第二季度会员服务营收为人民币 40 亿元（约合 5.727 亿美元），同比增长 19%；在线广告服务营收为人民币 16 亿元（约合 2.245 亿美元），同比下降 28%。

截至 2020 年 6 月 30 日，爱奇艺的总订阅会员人数为 1.049 亿人，与截至 2019 年 6 月 30 日的 1.005 亿人相比增长 4%。截至 2020 年 6 月 30 日，爱奇艺的付费订阅会员人数在总订阅会员人数中所占比例为 99.4%。

“在波动的宏观环境下，我们仍然实现了季度的业绩增长，总营收同比增长了 4％。” 爱奇艺创始人、董事兼首席执行官龚宇表示：“上半年新冠疫情对我们的业务产生了极大的影响，导致了用户行为异常，数据波动和前所未有的挑战 。尽管如此，依托丰富的 IP 资产、出色的内容和强大的技术平台，公司仍进一步巩固了市场领导地位。爱奇艺原创内容受到用户的热烈欢迎，以及业内内容合作伙伴和广告客户的支持和认可，都让我们备受鼓舞。我们有信心、有能力应对不确定因素并实现强势反弹。”

“在第二季度，我们的会员服务营收同比增长了 19％，仍是我们最大的支柱业务。通过推出星钻会员套餐，我们进一步优化了我们的会员体系以满足不同用户的需求。” 爱奇艺首席财务官王晓东表示：“我们持续在原创内容方面进行战略投入以提高自制能力，同时在各个方面更加审慎地投入，这使得我们的亏损率收窄。随着疫情在中国得到遏制，其负面影响正逐渐消退，我们相信我们将实现健康和可持续的长期增长。”

爱奇艺预计 2020 财年第三季度净营收将达人民币 69.5 亿元（约合 9.841 亿美元）到人民币 74.0 亿元（约合 10 亿美元）之间，同比下降 6% 到同比持平。

另一方面，爱奇艺发布公告称，该公司被美国证券交易委员会（SEC）调查，要求其提供 2018 年 1 月份以来的财务记录，并提及空头 WolfPack 所提及的财务内容。爱奇艺称已经针对做空者 WolfPack 的指控聘请了顾问，无法预判 SEC 调查的持续时间和结果。