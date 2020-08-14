网易发布了 2020 年第二季度未经审计的财务业绩报告。该公司第二季度净营收为 182 亿元人民币（26 亿美元），同比增长 25.9%。归属于网易公司股东的持续经营净利润为 45.378 亿元人民币（6.423 亿美元），上一季度和去年同期分别为 35.510 亿元人民币和 33.542 亿元人民币。

基于非美国通用会计准则，归属于网易公司股东的持续经营净利润为 52.260 亿元人民币（7.397 亿美元），上一季度和去年同期分别为 42.129 亿元人民币和 39.211 亿元人民币。

网易第二季度在线游戏服务净营收为 138 亿元人民币（20 亿美元），同比增长 20.9%；创新及其他业务净营收为 37 亿元人民币（5.284 亿美元），同比增长 38.7%。

2020 年第二季度，网易有道总净营收为 6.233 亿元人民币（8820 万美元），同比增长 93.1%。学习服务和产品净营收为 5.201 亿元人民币（7360 万美元），较 2019 年同期增长 190.0%；在线营销服务营收为 1.032 亿元人民币（1460 万美元），较 2019 年同期下滑 28.1%；在线课程毛收入为 5.420 亿元人民币（7670 万美元），较去年同期增长 223.2%；网易有道精品课毛收入为 4.572 亿元人民币（6470 万美元），较去年同期增长 214.5%。