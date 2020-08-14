近日，全国信标委人工智能分委会成立大会暨第一次全体会议在京召开，会上，首届人工智能国家标准化组织——全国信息技术标准化技术委员会人工智能分技术委员会（SAC/TC28/SC 42）正式成立，云从科技、科大讯飞作为人工智能企业代表企业入选首批委员单位。

除云从科技外，此次委员单位还包括中国电子技术标准化研究院、中国科学院自动化研究所、北京大学、中国科学技术大学，以及腾讯、阿里云、华为等诸多科研院所和科技企业。

全国信息技术标准化技术委员会人工智能分技术委员会成立大会

人机协同助力AI 治理建设加速



作为委员单位，云从科技将携手分委会各成员单位，加强重点标准研制和试验验证，开展人工智能新基建研究，务实推进国际合作，有序推进人工智能产业的标准化落地，支撑我国人工智能产业发展。

此前，凭借人机协同多年来在跨领域场景落地的丰富实战，云从积极参与人工智能领域标准化顶层设计工作，在人工智能基础、技术、风险管理、可信赖、治理、产品及应用等各个领域助力国家标准制订落地，并进一步完善组织建设和管理，促进产业健康可持续发展。

目前，云从科技受邀参与了包含国际标准联盟 ISO/IEC、国际电信联盟 ITU、美国电气和电子工程师协会标准协会 IEEE-SA 在内的国际、国内标准工作，共参与逾 90 项国际、国家、行业标准、团体标准制定，全面推动国家 AI 规范发展。

仅在 2020 年，云从先后参与了多项标准的制定与发布：

7 月 30 日，由云从科技与中国电子标准研究院牵头，联合依图、旷视、海康、百度、格林深瞳、大华等行业代表编制的《智能人体温度检测与识别系统技术要求和测试评价方法》、由中国电子工业标准化协会正式发布。

7 月 27 日，由国家道路交通安全产品质量监督检验中心牵头，编制单位包括华为、海康、大华、云从等在内的《道路交通智能摄像机通用技术要求》由中国智能交通协会发布。

5 月，云从科技作为金融科技领域的领军企业，正式成为中国支付清算协会的会员单位。

5 月，由公安部第一研究所牵头编制，云从科技作为核心编制单位的 GB/T 38671-2020《信息安全技术 远程人脸识别系统技术要求》正式发布。

4 月 3 日，云从科技与各行业龙头单位共同起草《人体测温出入口控制系统技术规范》团体标准，作为全国首个出入测温门禁标准正式发布。

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首个全国性的智能人体测温标准由中国电子工业标准化协会发布

云从科技此次成为 AI 国家标准化组织首批委员单位，参与新一代国家 AI 标准体系建设，将继续把人机协同理念贯彻进智能时代发展中，贯彻落实规范制度，提升人机协同作战效能。

依托全球领先的人机协同平台，云从科技将在国家人工智能标准体系建设中发挥引领作用，助力行业健康发展。