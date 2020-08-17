自动驾驶公司 AutoX 宣布在上海面向所有公众开放 RoboTaxi 服务，在上海市智能网联汽车道路测试推进工作小组许可的自动驾驶示范区域内，公众可通过高德打车 App 呼叫 AutoX 自动驾驶车辆，无需付费，呼叫次数不限。

呼叫 AutoX 自动驾驶 AI 司机与呼叫人员驾驶出租车司机操作相同，在上海市智能网联汽车道路测试推进工作小组许可的自动驾驶示范区域内，用户可在高德打车 App 内输入起点和终点，在 “舒适” 服务类型中勾选 “AutoX” 即可完成呼叫。每辆车配备一名安全员，副驾驶位无工作人员。

呼叫完成后，AutoX 自动驾驶车辆会自动驾驶到距离乘客指定上车点最近的安全位置进行停靠，体验者上车了解签署志愿者协议后，可通过面前的 iPad 看到自己的行程信息，并通过指示，报出自己电话后四位尾号确认身份后开始行程，全程无接触乘车。

行程中，体验者可以通过车内屏幕持续看到自动驾驶车辆的行进路线，以及自动驾驶系统对周围物体识别和决策等道路信息。到达目的地后，系统将提示体验者下车，行程结束。

今年 6 月，高德打车和自动驾驶出行企业文远知行 WeRide 达成合作，在广州上线 Robotaxi 服务。