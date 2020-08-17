PayPal 今日宣布任命邱寒为其中国区业务负责人，担任 PayPal 高级副总裁兼中国区首席执行官。邱寒将直接向 PayPal 执行副总裁兼首席战略、发展与数据官欧保和（Jonathan Auerbach）汇报。这一新设立的职位将全权负责制定 PayPal 在中国的长期发展战略，以及全方位执行计划的实施。

“邱寒拥有非常出色的业务能力并对如何利用技术创新驱动金融行业变革充满热情。她在帮助中国境内、境外银行和相关机构启用金融科技解决方案实现全面转型方面的资深行业经验难能可贵，是担任我们中国区掌门人这一重要职位的最佳人选，” 欧保和表示。

邱寒表示：“我非常高兴加入 PayPal，并为实现普惠金融、赋能大众参与全球经济并获取成功这一愿景贡献力量。技术对于企业能否及时把握产业快速更迭的时代脉搏至关重要，我非常期待能够与众多合作伙伴携手，在一如既往地服务好中国客户的同时，不断助力中国金融行业的持续健康发展。”

邱寒在引领高科技技术革新、金融业转型和商务拓展方面拥有近 20 年的经验。加入 PayPal 之前，邱寒就职于平安集团旗下金融科技公司金融壹账通，担任联席总经理及首席创新官。作为平安旗下另一全资子公司前海征信中心股份有限公司的董事长兼首席执行官，邱寒还全面主导了前海征信中心的成立和飞速发展。邱寒还曾就职于美国通用电气、淡马锡、麦肯锡和渣打银行等顶级跨国机构，历任变革总监、首席技术官、首席数据官等系列要职。

PayPal 称，中国区核心管理人员的任命进一步彰显了其助力中国电子商务生态系统持续发展的长期承诺。2019 年 12 月，PayPal 完成了对国付宝信息科技有限公司 70% 股权收购，成为第一家获准在中国市场提供在线支付服务的外资公司。