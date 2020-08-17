服务机器人移动平台解决方案提供商优地科技于近日获得华住集团、首旅如家酒店集团的战略持股。今年 6 月，优地科技刚完成亿元规模 B+ 轮融资，由雪球资本领投，君联资本、招商资本、Convivialite Ventures 跟投。

优地科技成立于 2013 年，致力于将先进技术与普遍需求快速结合，为全球客户提供可靠稳定的机器人整体方案。优地科技前身为 UT 斯达康终端事业部，拥有深厚的嵌入式研发经验，期间专注于 Slam/VSlam 定位导航模组和 CUDA 高性能运算平台等高新技术产品。

优地科技于 2016 年正式推出第一代服务机器人 “优小妹”。经过一年多的发展，优地服务机器人目前已广泛应用于餐馆、酒店、医院、企业等场景。该公司于 2016 年 9 月完成数千万元 A 轮融资，2018 年 4 月获得数千万元 B 轮融资，2019 年 10 月获得数千万元 B2 轮融资。

华住集团今年率先推出智能 “无接触服务” 机器人，为客人送餐送物，疫情期间机器人每月送物达 20 余万次，大幅提升了服务效率。

首旅如家集团表示，“使用机器人可有效控制酒店的运营成本，尤其在不确定环境下，使用机器人可以平衡人力，保障客人和员工的身心安全，建立标准化服务。”

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。