雷军在小米手机九周年和 MIUI 十周年纪念日 8 月 16 日当天发布内部信，谈了谈有关 “小米新十年” 的事情。他表示，下一个十年，小米的核心战略将升级为 “手机 X AIoT”。

“在可预见的未来，智能手机依然是最强大的个人移动计算中心，陪伴用户时间最长、交互最为频繁的控制中心，也是市场规模最大的电子设备。智能手机是直接关系到我们事业成败的核心业务，是我们的商业模式持续成立的基石，” 雷军说。“与此同时，AIoT 业务将围绕手机核心业务构建智能生活，做小米价值的放大器。”

雷军还提出了重新创业，小米将实行合伙人制度和新十年创业者计划。合伙人团队新成员包括王翔（集团总裁，2015 年 7 月加入小米）、周受资（集团高级副总裁、国际部总裁，2015 年 7 月加入小米）、张峰（集团副总裁、集团参谋长、集团采购委员会主席，2016 年 9 月加入小米）和卢伟冰（集团副总裁、中国区总裁、Redmi 品牌总经理，2019 年 1 月加入小米）。依然在岗的 5 位创始合伙人，加上 4 位新合伙人，目前小米拥有了 9 人的合伙人团队。

除了合伙人制度，小米新十年创业者计划也已同时启动。小米将选拔百位 “认同小米使命、愿景、价值观，有能力、有潜力、并且在核心岗位有突出战功的年轻干部”，给予类似早期创业者的回报，“激励他们以创业者心态和投入度，和公司共绘未来十年的美好蓝图”。