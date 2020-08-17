今天，数字化健康管理品牌 Zepp 品牌官方微博发布了最后一张倒计时海报，从其传递的信息猜测，新品将提供无时不刻的智能化体验和健康管理功能。

在海报中，左上角的文案解释道：“WITH YOU EVERY MOMENT 智能随心 健康随行”，或许，这是 Zepp 为大家传递的一种 7*24 小时健康管理，时刻掌控人生的概念。

上周四，Zepp 开通全新微博账号，启用全新品牌 Logo 和品牌形象，正式对外宣布品牌升级。同时还表示品牌升级后将在健康管理层面有更深探索，并暗示即将推出一款 “宛若艺术品的可穿戴设备 “，由此推断，这应该是今日倒计时海报中所提及的 Zepp E。

据介绍，作为品牌升级后推出的首款新品，Zepp E 在健康功能上的表现自然值得关注。现代生活中，不少人因作息不规律或频繁应酬，导致身体出现亚健康情况，且非常容易诱发心血管疾病，这时候心率监测功能便显得尤为重要。如果加入心率、睡眠监测功能的猜测成真的话，Zepp E 便能监测用户心脏健康水平，及时预警潜在的风险，守护心脏健康。而睡眠监控的意义，则在于对睡眠状况进行精准地数据分析，并直观地作出睡眠质量评估，从而帮助用户降低 “睡眠障碍”、“睡眠呼吸紊乱” 和 “睡眠呼吸暂停” 等疾病的发生几率。

在睡眠监控与心率监测的双重加持下，新品 Zepp E 的实用性有望得到不小提升。不过，作为一款 “宛若艺术品” 的可穿戴设备，其外观与穿戴体验也同样不可忽视。

回顾此前的倒计时海报，这款新品在外观打磨上颇具心思，海报中勾勒出 Zepp E 圆润自然的独特外观，区别于棱角分明的传统机械手表，分外时尚。不仅如此，据悉新品还十分轻盈，并希望为用户带来 “无感” 的佩戴体验。而在功能方面，产品或将聚焦于健康领域，鼓励用户通过数据化的健康管理掌控人生，心率监测及睡眠监控便也许便是其中的重要功能。

综合近日官方在微博透露的信息，Zepp E 或将是一款兼具时尚设计和科技内涵的高品质可穿戴产品，在业内应该具备不俗的竞争力。至于这款新品的定价如何，且是否还留有更令人惊喜的 “杀手锏”？一切的谜团，将会在明天的正式发布中揭晓。