触宝公布了未经审计之 2020 年第二季度财务报告。财报显示，2020 年第二季度触宝营收 1.3 亿美元，同比增长 236%，超出预期的 1.2 亿美元；毛利润实现 1.2 亿美元，经调整后净利润实现 454 万美元，在盈利上实现扭亏为盈，其中财报营收主要来源于内容型应用。

二季度，虽然疫情反复带来的冲击和对全球经济大环境的挑战犹在，但触宝业绩仍稳步提升、全速发展，连续两个季度逆势增长。在全球内容生态发展战略的驱动下，触宝专注于网络文学、休闲游戏和场景化内容应用三大领域的内容生态建设。本季度，触宝全球内容型产品都实现了同比增长，尤其是网络文学产品疯读小说的成绩，成为触宝新的战略增长点。

触宝创始人兼董事长张瞰先生表示：“在向内容生态战略转型过程中，我们已达到了一个重要的里程碑，我们 99% 的收入来自丰富的内容系列产品。根据中国移动市场上的专业商业智能服务提供商 QuestMobile 数据，我们的核心内容产品 ‘疯读小说’ 在免费在线文学市场 MAU 排名第三，这些成果证明了我们在内容生态转型中的稳健性和高效的执行力。”

疯读小说排名 Top 3，触宝进入新红利赛道

二季度财报，触宝首次披露的网络文学产品疯读小说成为最大亮点之一。疯读小说是触宝在 2019 年推出的原创免费网络文学阅读平台，据此前 QuestMobile 报告显示，疯读小说以超过 2000 万的 MAU 已进入免费在线阅读领域 Top 3，而此后触宝也上线疯读小说极速版，不断的扩大自身业务边界。

2020 年 6 月，疯读小说读者的平均每日阅读时长已超过 110 分钟，以高用户粘性远超行业平均水平。

以网文小说为核心，游戏等内容协同发展

在业绩方面，财报显示，触宝二季度净收入为 1.3 亿美元，较去年同期增长 236%、毛利润实现 1.2 亿美元，经调整后净利润实现 454 万美元、全球内容系列产品 MAU 为 8350 万，较 2019 年 6 月的 6510 万增长 28%。

休闲游戏也是本季度财报亮点之一，受益于网文小说业务的增长，触宝的游戏业务从去年四季度开始也实现了爆发式增长，本季度游戏收入占总收入的 45%。在触宝内容生态布局下，泛娱乐内容生态需求愈加旺盛且增长潜力巨大，触宝多条产品线也开始形成战略协同发展。在二季度，触宝在原有的游戏产品上不断丰富游戏类型，积极研发和探索多元的游戏种类，扩大游戏矩阵，并开始尝试网络文学 IP 精细化运营和 IP 孵化，充分挖掘 IP 的价值，进一步探索精品游戏和网文之间业务协同的配合，构建一个全面的泛娱乐内容生态。

全球化、泛娱乐内容生态助力商业化提速

随着网络文学、休闲游戏、场景化内容应用等潜在需求不断被培育和强化，触宝也在探寻增长和商业模式上的新驱动力，持续强化其优势。在二季度，凭借全球内容上下游联动、AI 技术与大数据协作发展，触宝已经形成以网文小说为核心，并协同游戏等其他泛娱乐业务同步发展的全球化、泛娱乐内容生态企业。

二季度财报的亮眼表现让触宝的管理层对触宝未来的发展活力充满信心，触宝在 2020 年全年的预期营收达 5 亿美元，较去年提升 181%。